Sony Interactive Entertainment a une ambition : sortir 10 jeux service PS5 d'ici 2026. Mais surtout pas en sacrifiant ses expériences solo narratives qui font la renommée du constructeur. Et petit à petit, l'entreprise se renforce dans le secteur afin de ne pas se manger un mur.

Sony investit des millions pour ses futurs jeux service PS5

Sony Interactive Entertainment vient de dépenser une grosse somme dans la société AccelByte comme découvert par TechCrunch. Ça ne vous dit rien ? En tant que joueurs, c'est plutôt normal.

AccelByte est une société fondée en 2016 par Junaili Lie, un ancien ingénieur d'Epic Games. Une plateforme qui vise à aider les développeurs en leur fournissant les services et outils backend dont ils ont besoin pour leurs jeux multijoueur. Et cela pour les diverses couches de l'expérience : le matchmaking, le lobby, la progression en cloud, les season pass ou encore les serveurs. Bref, tout ce qui permet le bon fonctionnement de vos jeux favoris.

Cette solution clé en main est disponible pour tout le monde. Les créateurs indépendants comme les rouleaux compresseurs qui conçoivent des AAA PS5.

Beaucoup de créateurs ont commencé à créer des jeux service et ont réalisé combien il était difficile d'élaborer une plateforme backend modulable à partir de zéro. Cela amène à des problèmes tels que des retards dans la livraison des jeux, une évolution compliquée à leur lancement, et à une accumulation de fonctionnalités multijoueur qui ne sont jamais implémentées. Junaili Lie, PDG d'AccelByte.

AccelByte a déjà des clients connu à l'image de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake 2...), Deep Silver (Saints Row ...) ou encore KRAFTON (PUBG). Avant de se lancer avec sa boîte, Juaili Lie a mis sur pied toute l'infrastructure backend en ligne d'Epic Games qui alimente le store, Fortnite, Unreal Engine Marketplace, Epic Online Services...

The Last of Us Factions, nouvelle IP de Bungie (Destiny)...

La construction de mondes massifs et évolutifs en ligne demande une infrastructure technique importante afin que les créateurs puissent concrétiser leur vision.

Une aide précieuse pour Sony et ses jeux service PS5 qui vont pousser comme des champignons. En effet, Naugthy Dog est sur The Last of Us Factions, Insomniac Games (Marvel's Wolverine, Spider-Man 2) a un jeu multi secret, Firewalk Studio également tout comme Haven, le studio de Jade Raymond (Assassin's Creed), qui est sur une exclu PS5 multijoueur. Et ce n'est qu'un avant-goût.

Devation Games, qui comprend d'anciens membres de Treyarch (Call of Duty Black Ops), pourrait faire intervenir des composantes live service dans leur jeu PlayStation 5 à venir. Bungie, qui a été racheté par PlayStation, alimentera la franchise Destiny et planche en parallèle sur une licence inédite. Une ribambelle de jeux disponibles probablement sur PC, le nouveau cheval de bataille du constructeur.

Le montant de l'investissement dans AccelByte n'est pas connu. Cependant, la société a reçu récemment 60 millions de dollars, donc le chèque fait par Sony doit être significatif. Le géant chinois NetEase et Galaxy Interactive sont aussi crédités comme récents investisseurs. Avec tout ce programme, il va falloir renouveler l'abonnement au PS Plus.