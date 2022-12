Alors que Microsoft se débat pour faire valider son acquisition d’Activision-Blizzard, nous, on vit le dossier comme un véritable feuilleton où deux géants de l’industrie s'affrontent et se lancent des piques à chaque épisode. Dans le dernier en date, c’est la FTC qui entrait dans la danse et jetant Microsoft devant les tribunaux pour faire sauter le rachat. C’est d’ailleurs dans sa réponse à cette nouvelle attaque que Microsoft a divulgué quelques détails concernant certaines manœuvres de son concurrent direct, Sony.

Sony se réserve de grosses licences

Si la plupart des acteurs majeurs de l’industrie ne voient pas ce rachat d’un mauvais œil, Sony en revanche, est totalement contre. L’un des principaux arguments de la firme japonaise est que si Microsoft met la main sur Activision et fait de Call of Duty une exclusivité, cela pourrait complètement déséquilibrer la concurrence et faire de Microsoft un leader inarrêtable. Chose que l’entreprise américaine réfute.

Dans de nouvelles pages du dossier, Microsoft déclare en effet que les exclusivités ne sont pas un problème pour l’industrie, au contraire même. Il répète d’ailleurs que ses principaux concurrents en ont plus que lui et possèdent des licences first-party très fortes. Comme par exemple Nintendo avec Pokémon, Mario et Zelda, ou encore Sony avec God of War, Horizon ou encore Marvel’s Spider-Man et Returnal.

Cependant, Microsoft affirme également que Sony va plus loin et n’hésite pas à bloquer des jeux tiers dans son parc en signant des contrats spéciaux pour empêcher les éditeurs de livrer leurs jeux sur l’écosystème Microsoft. C’est notamment le cas pour Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Remake, Silent Hill 2 Remake ou encore Bloodborne.

Extrait du dossier via Aroged

Sony mettrait donc des bâtons dans les roues à Microsoft depuis des années, et continue encore, en se réservant des jeux de qualité. Et la plupart du temps, lorsqu’il s’agit d’exclusivités temporaires, les jeux ne peuvent finalement sortir que sur PC, mais pas sur Xbox. Une pratique qui n'est pas si rare dans l'industrie, bien que Microsoft de son côté a une politique complètement différente. Son but étant très clairement d'être présent absolument partout, là où Sony préfère se former un (gros) cocon bien à lui.

Alors que de nombreuses rumeurs suggéraient que Final Fantasy 7 Remake ou encore Silent Hill 2 pourraient arriver un jour ou l’autre sur Xbox Series, cela semble désormais bel et bien impossible. Sony ne veut pas que ces jeux puissent aller chez la concurrence, point barre.

Ce n’est pas demain la veille que les joueurs Xbox pourront jouer aux derniers Final Fantasy ou à Silent Hill 2 si l’on croit les dernières informations partagées par Microsoft, mais ce dernier ne lâche pas l’affaire concernant son rachat d’Activision-Blizzard. Le géant américain tente tant bien que mal de faire du pied à Sony et a même été jusqu’à se déclarer prêt à laisser Call of Duty atterrir sur le PS Plus au besoin et ce, durant de nombreuses années. Mais pour Sony, visiblement, ce n'est toujours pas suffisant. La suite au prochain épisode.