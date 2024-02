En ce moment, qu'on soit joueur PlayStation ou Xbox, l'heure est aux changements. Du côté de Microsoft, dès demain, on va avoir des nouvelles de sa vision globale pour l'avenir de sa branche gaming. Est-ce la fin des exclusivités ? Une telle annonce n'est pas à écarter. Quant à Sony, c'est bien la PS5 qui est au cœur des discussions. La firme nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas s'attendre à des jeux first-party majeurs durant la prochaine année fiscale, mais ce n'est pas tout. On vient d'apprendre que la console entamait potentiellement sa fin de vie.

La PlayStation 5 va bientôt passer l'arme à gauche ? C'est possible

Un peu de contexte est nécessaire pour bien comprendre la situation. A partir du 1er avril 2024, Sony va entamer un nouvel exercice fiscal qui se terminera le 31 mars 2025. Au programme, la firme avait prévu d'écouler 25 millions de PlayStation 5, mais elle a finalement revu ses prévisions à la baisse. Maintenant, elle table plutôt sur 21 millions de ventes. La raison est simple, les fêtes de fin d'année 2023, une période d'une importance majeure, n'a pas été concluante à ce niveau-là. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir proposé des promotions alléchantes.

Le bilan est clair, Sony n'a pas atteint ses objectifs, et ça va avoir de grosses conséquences. Si on l'affirme, c'est grâce à Bloomberg qui nous a rapporté les propos de Naomi Matsuoka, vice-président senior de Sony. Selon le média, elle a expliqué que le rythme des ventes de la PlayStation 5 allait chuter lors de la prochaine année fiscale. Par conséquent, la console va entrer dans « sa phase finale de son cycle de vie ». Une déclaration lourde de sens qui présage un avenir plutôt sombre pour la machine.

À l'avenir, la PlayStation 5 entrera dans la phase finale de son cycle de vie. Ainsi, nous mettrons davantage l'accent sur l'équilibre entre la rentabilité et les ventes. C'est pourquoi nous nous attendons à ce que le rythme annuel des ventes de matériel PS5 commence à baisser à partir de la prochaine année fiscale. Naomi Matsuoka

Aucun jeux majeurs pour 2024 et début 2025

Les dires de Matsuoka rejoignent directement ceux d'Hiroki Totoki lors du dernier rapport financier de Sony. L'entreprise ne compte pas sortir de nouveaux jeux sur PS5 qui seraient issus de licences majeures comme God of War ou Marvel's Spider-Man. La priorité sera ainsi donnée à de nouvelles propriétés intellectuelles comme Concord ou des franchises établies comme Until Dawn, mais qui sont moins importantes. Les plans semblent clairement changer pour la société, et on se demande ce qui nous attend pour le futur. Pour le moment, on est un peu dans le flou.