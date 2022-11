S’il est évident que Sony travaille d’ores et déjà sur de nouveaux modèles, Slim et/ou Pro, de sa PS5, il se pourrait que l’on puisse en voir le résultat plus tôt que prévu.

Une PS5 Slim pour la rentrée 2023 ?

Nouveaux châssis, console allégée et lecteur amovible seraient donc au programme de cette PS5 Slim qui pourrait voir le jour dès septembre 2023 selon les sources d’Insider Gaming (Tom Henderson).

Il est en effet rapporté qu'avec cette nouvelle PS5 Sony opterait pour une refonte intégrale du design actuel de la console en misant cette fois sur quelque chose d’un poil plus fin, avec, très certainement, de nouveaux composants, bien que rien ne semble affirmer que les performances de la machine soient modifiées.

Une nouvelle console plus légère que les dernières versions, et au design inédit, qui serait en partie due à la présence d’un lecteur de jeux externe, cité de nombreuses fois lui aussi, mais dont l’existence n’a jamais été confirmée non plus.

D'après les sources de Henderson, ce lecteur amovible devrait être fourni seul (parfait pour les actuels possesseurs de PS5 digitale), ou en pack avec la nouvelle machine. Ce dernier se brancherait directement à l’arrière de la PS5 via les ports USB-C et pourrait même se greffer à la console pour prendre un minimum de place tout en assurant une belle esthétique. Pour rappel d'ailleurs, Microsoft travaillerait lui aussi sur un concept de lecteur externe quelque peu similaire.

Avec la sortie confirmée du PSVR 2 pour le début de l’année prochaine et cette nouvelle dose d’informations concernant la parution potentielle d’une PS5 Slim pour le mois de septembre prochain, l'année 2023 s’annonce chargée chez PlayStation, d’autant que la marque avait déjà annoncé une augmentation significative de sa production de consoles.

Évidemment, on prendra tout ceci avec des pincettes en attendant d’en avoir le cœur net.