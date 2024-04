Microsoft a commencé à porter des exclus Xbox sur PS5, PS4 et Nintendo Switch comme Hi-Fi Rush ou Sea of Thieves. Et jusque-là, tout allait pour le mieux puisque les portages étaient plutôt soignés. Le jeu de piraterie est même mieux fini que sur Xbox Series X|S, avec une version plus proche de celle sur PC. Mais un mauvais élève vient perturber ces débuts prometteurs pour les exclusivités Xbox sur PlayStation 5.

Grounded déçoit sur PS5

Après Pentiment et Hi-Fi Rush et Pentiment, Microsoft a porté Grounded sur PS5. Si vous n'êtes pas familiers avec ce titre, c'est un jeu de survie à la sauce Maman, j'ai rétréci les gosses où l'on incarne un jeune personnage dans des décors XXL. Un soft qui est fait pour évoluer sur la durée et qui vient donc d'atterrir sur PlayStation 5. Un incontournable ? Pour l'instant, ce n'est pas vraiment ça selon l'analyse publiée par Digital Foundry. Pour eux, la version PS5 de Grounded souffre de problèmes de performance assez incompréhensibles.

La chaîne Digital Foundry explique ainsi que la résolution dynamique de Grounded sur PS5 est inférieure à celle sur Xbox Series X. Sur PlayStation 5, cela oscille entre 1080p et 1215p contre 1512p et 4K pour la console de Microsoft. Et c'est d'autant plus surprenant que le framerate n'est pas stable. Il y a des chutes régulières à 50fps, tandis que sur Xbox Series X, le 60fps se tient davantage. L'introduction est à ce niveau très décevante puisque la qualité est non seulement en dessous, mais elle tourne moins bien également (entre 45 et 60fps). De plus, l'aliasing est plus visible sur PS5, qui subit un scintillement et un bruit plus importants.

Lorsque l'on regarde d'autres points, la PS5 est pourtant capable de faire mieux avec des ombres avec une qualité plus élevé et des détails plus importants. Le hic, c'est que cette version de Grounded devrait au minimum faire jeu égal étant donné que la puissance des consoles est similaire. Et Sea of Thieves ou Hi-Fi Rush ont montré la voie pour des portages réussis.