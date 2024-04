D'autres grosses exclus Xbox comme Gears of War ou Starfield sur PS5 après Grounded et Sea of Thieves ? Microsoft sera très attentif et examinera attentivement ces sorties.

Microsoft a fini par franchir un cap en faisant sauter certaines digues entre ses Xbox Series X|S, la PS5 mais également la Nintendo Switch. Mais pour le moment, le constructeur tâtonne en sortant des licences moins ancrées dans l'inconscient collectif. Pentiment d'Obsidian est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 ainsi que Switch. Bientôt, il sera rejoint par Grounded ou encore Sea of Thieves qui, lui, sera uniquement sur les consoles de Sony. Hi-Fi Rush, l'une des grosses surprises de 2023, est déjà jouable sur PS5. Si ces différents rendez-vous sont concluants, une nouvelle histoire d'amour pourrait naître.

Gears of War et d'autres jeux Xbox sur PS5 et Nintendo Switch ?

Quatre gros jeux Xbox sont sortis sur PS5 et deux autres jeux indés ont atterri sur PlayStation 5 en mars - après l'expiration du contrat d'exclusivité temporaire entre Microsoft et les studios tiers en charge de ces titres indépendants. Avant même l'annonce de portages d'exclusivités Xbox sur d'autres consoles, les rumeurs ont fusé de toutes parts. Certains ont certifié que ce n'était qu'un début et Jeff Grubb, un journaliste réputé dans l'industrie, a même entendu que Gears of War pourrait recevoir le même traitement et arriver tôt ou tard sur Switch et / ou PS5.

On verra si ça se vérifie, mais Microsoft aurait effectivement de grands projets. La stratégie multiplateforme ne devrait pas s'arrêter là si l'on en croit Tom Warren de The Verge. « Des sources au fait des plans de Microsoft me disent que la société continue d'envisager le portage d'autres jeux exclusifs sur PS5. D'après ce que je comprends, Sea of Thieves sera un test décisif pour savoir si d'autres titres pourraient sortir sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch » indique t-il (via The Verge). En cas de succès de Sea of Thieves, la firme de Redmond pourrait donc continuer dans ce sens.

Quels pourraient être les heureux élus ? Tout le monde pense à Starfield qui n'a pas été le raz-de-marée capable à lui seul de faire vendre des Xbox Series X|S. Une récente rumeur a suggéré qu'une version PS5 d'Hellblade 2 était déjà dans les cartons, mais ce serait visiblement faux. Ca ne veut pas dire que c'est une décision définitive, mais il n'y a apparemment pas de version PlayStation 5 développée en parallèle actuellement. Enfin, dans les bruits de couloir, The Verge suppute qu'Indiana Jones et le Cercle ancien pourrait débarquer sur PS5 quelques mois seulement après sa sortie initiale sur Xbox Series X|S et PC.