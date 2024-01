Si vous possédez une PS5, il est parfois possible de récupérer gratuitement de petits cadeaux. Et précisément, Sony vous offre à nouveau cette belle opportunité.

Après tout, il n'y a aucune raison pour que les joueurs PS5 ne profitent pas eux aussi de petits cadeaux en remerciement de leur fidélité. Dans ce contexte, Sony souhaite à nouveau faire un geste généreux en offrant quelques surprises sur un jeu très attendu : Rise of the Ronin, un action-RPG qui devrait combler les fans de l'Histoire japonaise et des dernières grandes heures des samouraïs.

De beaux cadeaux pour les utilisateurs PS5

En attendant la sortie de Rise of the Ronin sur PS5, prévue pour le 22 mars 2024, Sony offre aux joueurs une série d'avatars gratuits. Cette initiative permet aux joueurs de personnaliser leur profil et de se démarquer au sein de la communauté. En tout, il y a six avatars disponibles, et chaque joueur peut les obtenir individuellement en se connectant à son compte PSN sur la page officielle du jeu, puis en se rendant dans la section « Factions de l'Ère Bakumatsu. »

Il est important de noter que chaque code généré semble être unique, ce qui signifie que les joueurs devront suivre ce processus pour chaque avatar PS5 s'ils souhaitent les obtenir tous. Les avatars représentent différentes factions, notamment Sabaku (pro-shogunat) avec Naosuke II et Taka Murayama, Tobaku (anti-shogunat) avec Ryoma Sakamoto et Kogoro Katrua, et Obei (forces occidentales) avec le commodore Matthew Perry et Rutherford Alcock.

Les joueurs peuvent lire une brève description de chaque personnage et réclamer un avatar PS5 sur la page officielle du jeu. Actuellement, Rise of the Ronin est disponible en précommande sur le PlayStation Store au prix de 79,99 euros.

De beaux avatars.

Un jeu qui s'annonce passionnant

La période Bakumatsu, qui s'étend approximativement de 1853 à 1867, revêt une grande importance historique dans l'histoire du Japon. C'est en effet un choix très pertinent pour le futur jeu PS5. En 1853, l'arrivée des Navires Noirs, commandés par le commodore américain Matthew Perry, a marqué un tournant majeur. Perry a contraint le Japon à ouvrir ses ports au commerce étranger, mettant ainsi fin à plus de 200 ans d'isolement. La période Bakumatsu est fréquemment abordée dans la culture japonaise, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo. Elle symbolise une époque de conflits et de transformations, marquant la transition entre deux ères distinctes.

Les cinéphiles se rappelleront peut-être du film Le Dernier Samouraï, qui se déroule légèrement après cette période et qui explore les enjeux. Il est intéressant de noter que dans le film, le capitaine Nathan Algren aurait dû être français et s'appeler... Jules Brunet ! Bref, toute une histoire.