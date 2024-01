Les cadeaux dans la sphère vidéoludique, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de raison de laisser certains joueurs de côté. Du coup, on a une bonne nouvelle à vous annoncer si vous êtes détenteur d'une PS5. En ce moment, il est possible de récupérer des cadeaux, et ce, sans frais supplémentaires. Pas besoin de mettre la main au portefeuille, c'est du bonus. Par contre, il y a un petit hic qui fâche visiblement la communauté. Cependant, la situation a l'air de se stabiliser.

Plein de cadeaux pour les joueurs PS5

Ces fameux cadeaux sont donnés pour célébrer la sortie de Rise of the Ronin le 22 mars 2024. Ce sera une exclusivité PS5, et on peut dire qu'elle est attendue au tournant. Les premiers trailers ont su mettre l'eau à la bouche des fans d'action-RPG qui aiment qu'on leur conte l'Histoire japonaise et l'ère des samouraïs. Quoi qu'il en soit, il faut être encore patient. Pour l'heure, on va se contenter d'une série d'avatars gratuits avec un thème bien précis : celui du jeu signé Team Ninja.

Avant toute chose, sachez que les avatars servent à personnaliser son profil, histoire d'arriver à se démarquer du reste des joueurs. En l'occurrence, il y a six avatars disponibles. Vous pouvez les obtenir individuellement, et pour ce faire, il suffit de se connecter à son compte PSN sur la page officielle du jeu. Une fois que ce sera fait, il faut se diriger vers la section « Factions de l'Ère Bakumatsu » et l'affaire est dans le sac. C'est simple, et efficace, tout en vous permettant d'obtenir des petites récompenses gratuites pour votre PS5.

Il est bien possible de récupérer chacun d'entre eux, mais c'est un processus qui peut être un peu long. Pour cause, chaque code généré semble être unique. Il faut donc répéter le même schéma pour tous les avatars PS5. Ces derniers symbolisent plusieurs factions différentes : Sabaku (pro-shogunat) avec Naosuke II et Taka Murayama, Tobaku (anti-shogunat) avec Ryoma Sakamoto et Kogoro Katrua, et Obei (forces occidentales) avec le commodore Matthew Perry et Rutherford Alcock. On a hâte de les voir en action dans le jeu.

Un gros problème rencontré par la communauté

Vu comme ça, on se dit qu'il y a de quoi se réjouir. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. De toute évidence, la communauté rencontre un problème technique qui l'empêche de récupérer ces avatars PS5. « Ça marche pas », « Ça ne fonctionne toujours pas, arrêtez ! », « Des gens arrivent à récupérer leurs avatars ? », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Ceci dit, ce souci plutôt coriace n'a pas l'air d'impacter tous les joueurs. Sony aurait-il réglé la situation dans la plus grande des discrétions ? C'est une possibilité, et si c'est le cas, on vous invite à aller récupérer ces objets de toute urgence.