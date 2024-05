L'avenir de Media Molecule, le studio britannique connu pour ses titres innovants comme LittleBigPlanet et Dreams, suscite de l'intérêt et des interrogations au sein de la communauté des gamers et des créateurs. Selon Mark Healey, cofondateur du studio, qui s'est exprimé récemment malgré son départ l'année dernière, Media Molecule travaille actuellement sur un nouveau projet. Cette initiative marque une évolution notable puisque le studio, traditionnellement tourné vers des outils créatifs, s'orienterait cette fois vers un jeu plus traditionnel. Plus proche de LittleBigPlanet et plus loin de Dreams pour le prochain jeu PS5 ?

Un nouveau jeu PS5 plus proche de LittleBigPlanet ?

Dans un entretien avec Ben Hanson de MinnMax, Healey a partagé quelques réflexions sur le futur de Media Molecule. Bien qu'il n'ait pas précisé l'état actuel du projet, il a révélé que le développement portait sur une nouvelle propriété intellectuelle, qui pencherait plus vers le jeu que vers l'outil créatif. Cette révélation intervient à un moment critique pour le studio, suite à l'arrêt du support pour Dreams en septembre dernier et la fermeture des serveurs en ligne de LittleBigPlanet 3 sur PlayStation 4, ce dernier ayant souffert de problèmes techniques persistants.

Ces changements internes ne semblent toutefois pas ébranler la confiance de Sony en Media Molecule. Selon Healey, le géant japonais du jeu vidéo soutient toujours le studio, lui permettant de poursuivre le développement de ce nouveau titre. Cet appui est crucial dans un contexte où l'industrie du jeu vidéo a vu plusieurs fermetures de studios de renom.

Le parcours de Healey, de Bullfrog et Lionhead à Media Molecule, où il a été directeur créatif des deux premiers jeux LittleBigPlanet et directeur du développement de Dreams, témoigne de son influence durable dans l'industrie. Le passage de la création d'outils à celle de jeux plus structurés pourrait marquer une nouvelle ère pour Media Molecule, qui cherche à innover tout en répondant aux attentes changeantes des joueurs et des créateurs numériques.