Il n'y a rien de plus frustrant que de découvrir qu'un jeu vidéo pour lequel on a payé le prix fort n'est pas aussi qualitatif qu'espéré. Pire encore, quand il est truffé de bugs jusqu'à la moelle, cela peut sérieusement nous rendre fous. C'est pourquoi, sur PS5, Sony fait parfois un geste généreux et accepte occasionnellement un remboursement pour éviter que la polémique ne prenne trop d'ampleur. Qu'y a-t-il de nouveau à ce sujet ?

Un remboursement attendu sur PS5

Suite à de multiples problèmes techniques rencontrés par les joueurs lors du lancement de Suicide Squad: Kill the Justice League, PlayStation semble procéder à des remboursements pour les clients mécontents. Ce jeu, qui est un spin-off de la série Batman: Arkham, se déroule à Metropolis et implique l'équipe de la Suicide Squad composée de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark, affrontant la menace de Brainiac et ses sbires.

Cependant, un mois après sa sortie, Warner Bros. Discovery a indiqué que le jeu n'avait pas atteint les attentes de ventes. Des utilisateurs de PlayStation ont rapporté sur Reddit avoir été remboursés pour l'achat du jeu après s'être plaints des bugs empêchant le bon déroulement du titre auprès du service client de Sony.

Bien que PlayStation n'accorde généralement pas de remboursements aux joueurs insatisfaits d'un jeu, la situation avec Suicide Squad: Kill the Justice League semble différente, car certains joueurs ont signalé que la plateforme avait reconnu les problèmes rendant le jeu injouable, annulant ainsi leur achat et créditant le montant du jeu sur leur solde de compte.

Les joueurs affectés par des bugs bloquants ont expliqué comment ils ont réussi à obtenir un remboursement en contactant le service client de PlayStation via le chat en direct sur leur site web et en fournissant de nombreux détails sur les problèmes rencontrés. Cependant, la décision de rembourser semble être prise au cas par cas, certains joueurs ayant vu leurs demandes de remboursement refusées. Nous-mêmes sur Gameblog lui avons attribué la note de 6/10, soulignant au passage ses nombreux défauts. Même si le titre possède aussi quelques qualités comme sa mise en scène et son gameplay dynamique réussi.