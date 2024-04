Le temps ne fait jamais bien les choses pour les joueurs. Chaque année, de très nombreux jeux voient tous leurs services mis à mort par les éditeurs et développeurs. Généralement, ce sont pour des raisons évidemment économiques, l’entretien de chaque service en ligne a un coût, et lorsque les jeux sont trop vieux ou littéralement abandonnés par une grande majorité des joueurs, il est temps de leur dire adieu. Mais dans le cas de cette exclusivité PS4 et PS5, la raison est tout autre.

La PS4 et la PS5 perdent un jeu exclusif ultra apprécié

En janvier 2024, l'exclusivité PS4, bien évidement jouable sur PS5, Little Big Planet 3 voyait tous ses services en ligne mis en suspens suite à un problème technique. Les détails manquent, mais le fait est qu’il n’est depuis plus possible d’utiliser les services en ligne du jeu. Plus de partage, ni de possibilité de télécharger du contenu, rien.

Depuis des mois, nous n'avions plus aucune nouvelle, jusqu’à ce jour et malheureusement elles ne sont pas bonnes du tout. Little Big Planet ne reviendra pas de sitôt, certainement jamais. Le jeu est toujours dans la sauce et visiblement, rien ne le ramènera à la vie. Sony vient en effet d’annoncer que son jeu était définitivement débranché et qu’il ne reviendrait pas. Dès lors, tout le contenu créé et sauvegardé en ligne est désormais perdu, il ne sera plus possible d’utiliser les fonctionnalités en ligne et quelques trophées seront par la même occasion impossibles à obtenir.

En revanche, jouer hors ligne restera possible, tout comme créer des niveaux et les utiliser localement. La campagne sera elle aussi toujours jouable évidemment. Mais c’est à peu de choses près tout, pour le reste, c’est bel et bien fini.

Sur la toile, les réactions sont nombreuses. Little Big Planet 3 restait un jeu PS4 et PS5 particulièrement apprécié par les joueurs et encore actif avant qu'il ne subisse ses problèmes techniques. Désormais orphelins, c'est la fin d'une époque pour beaucoup d'entre eux. On parle tout de même ici de près d'une dizaine d'année de contenu, ce n'est pas rien. Mais Sackboy n'a pas encore dit son dernier mot puisque le petit personnage est toujours à l'affiche de Sackboy A Big Adventure disponible sur PS4, PS5 et PC.