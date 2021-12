Dès son annonce initiale, Sifu a réussi grâce à son univers et à son concept à attirer l’attention d’un grand nombre de joueurs. Et à en croire les premières impressions dédiées au jeu, cet a priori positif semble se confirmer manette en main. Malgré tout, pour certains joueurs, un détail bloque toujours. Ce détail, c’est l’absence de la sortie en boîte du jeu. Bonne nouvelle pour les personnes concernées, Sifu aura bien droit à une version physique. Et comme pour le jeu en lui-même, c’est en France que ça se passe. Cocorico !

Sifu aura droit à une commercialisation en version boîte sur PS5 et PS4. L’information est tout ce qu’il y a de plus officielle puisqu’elle vient d’être annoncée par Sloclap et Microids. Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, Sloclap est le studio parisien derrière Sifu. Microids est quant à lui l’éditeur, français lui aussi, qui se chargera de ces versions physiques.

Sifu arrive en physique mais un peu plus tard

D’après Microids, les personnes intéressées par la version boîte de Sifu devront faire preuve d’un peu plus de patience que les autres. En effet, la version dématérialisée du jeu sortira le 8 février prochain sur consoles PlayStation et PC. L’édition physique PS5 et PS4 du jeu est quant à elle prévue pour le printemps 2022.

Selon Sloclap, la demande pour une version boîte de Sifu était "énorme." À l’heure actuelle, il n’a pas encore été précisé si le jeu bénéficiera de différentes éditions physiques sur les deux plates-formes. On ne sait par exemple pas si le jeu recevra une édition collector en plus d’une édition standard.

Une version boîte c’est bien, mais Sifu, c’est quoi ?

Pour rappel, Sifu est un titre qui puise son inspiration dans les classiques du film de Kung-Fu. Le joueur incarne ici un ou une jeun(e) apprenti(e) qui a consacré sa vie à s’entraîner pour pouvoir assouvir son désir de vengeance. En effet, sa famille a été assassinée par de mystérieux assassins.

Niveau gameplay, le jeu se veut à la croisée du jeu d’Action en 3D et du Beat ‘em All à l’ancienne. Sifu a également pour particularité de faire vieillir de plusieurs années le protagoniste à chaque respawn. Foncer dans le tas tête baissée n’est donc pas nécessairement la meilleure stratégie.

En attendant de pouvoir mettre la main sur Sifu, les plus curieux peuvent retrouver nos premières impressions sur le jeu. Ces dernières sont disponibles à cette adresse.

La sortie d’une version boîte de Sifu vous réjouit-elle ? Si oui, espérez-vous l’existence d’une édition collector ? Que souhaiteriez-vous qu’un éventuel collector propose ? D’une manière générale, attendez-vous Sifu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.