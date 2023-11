Sony va t-il faire machine arrière et annuler la suppression d'une fonctionnalité hyper apprécié et utilisée sur PS5 et PS4 ? Un rebondissement inattendu pourrait tout changer.

Il y a quelques heures, les utilisateurs PS5 ont eu une bien mauvaise surprise. Dès la semaine prochaine, Sony Interactive Entertainment a annoncé l'abandon d'une fonctionnalité majeures de ses deux dernières consoles PlayStation. Un choix qui a fortement déplu à la communauté, mais qui n'est peut-être pas définitif.

Une fonctionnalité PS5 et PS4 sauvée à la dernière minute ?

Cette semaine, Sony a envoyé une notification aux joueuses et joueurs PS5 pour les informer qu'il ne sera plus possible de partager des screenshots et des captures vidéo sur X, entre autres. « À partir du 13 novembre 2023, l'intégration avec X (anciennement Twitter) ne fonctionnera plus sur les consoles PlayStation 5 et PS4. Cela inclut la possibilité de voir n'importe quel contenu publié sur X depuis la PS5/PS4, ainsi que la capacité de publier et visionner du contenu, des trophées et d'autres activités relatifs au gameplay sur X depuis la PlayStation 4 ou la PlayStation 5 ».

Pourquoi un tel revirement alors que la fonctionnalité est hyper appréciée sur PS5 comme PS4 ? C'est une question de gros sous. Depuis qu'Elon Musk s'est emparé de Twitter, et a changé le nom en X, il a redoublé d'efforts pour chercher de l'argent absolument partout. À l'heure actuelle, toutes les sociétés qui veulent utiliser le réseau social sont obligées de passer à la caisse. Sony est vraisemblablement contre cette nouvelle politique, de même que Microsoft. La fonctionnalité a en effet été supprimée plus tôt cette année sur Xbox Series.

Peu après, le compte X News Daily a déclaré « X entend devenir une plateforme de streaming majeure, mais ça va être moins pratique maintenant que l'intégration Xbox et PlayStation a été supprimée ». Un message qui a fait réagir Elon Musk, le patron de X, qui promet de « se pencher sur la question ». Musk pour sauver Twitter sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One ? Un twist que l'on avait pas vu venir, même si pour le moment, rien n'est fait. Partez donc du principe que dès ce lundi 13 novembre 2023, vous ne pourrez plus partager vos exploits PS5 et PS4 via X.

Crédits : XDaily.

Une nouvelle mise à jour pour la PlayStation 5

La PS5 s'est mise à jour cette semaine, mais ne vous attendez pas à de grands bouleversements. Le firmware 23.02-08.20.02, sorti le 8 novembre 2023, se contente « d'améliorer les performances du système ». C'est léger et toujours aussi vague, mais c'est comme ça. Les derniers patchs ont été bien plus fournis et ont notamment permis :