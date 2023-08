Comme tout service en ligne, il arrive que le PSN soit indisponible en raison d'une panne générale ou d'une maintenance. Ces dernières heures, des joueurs et joueuses se sont plaints d'avoir été déconnectés sans raison du PlayStation Network sur PS5 et PS4. Mais il y a une explication à ce désagrément.

Le PSN en panne sur PS5 et PS4 ? Les solutions !

Les parties en ligne sur PS5 et PS4 ont été perturbées partout à travers le monde. Certains joueurs et joueuses ont rapporté avoir été déconnecté du PSN. Forcément, avec l'historique de la marque et de son réseau, les hypothèses d'un piratage ou d'une panne ont vite été émises. Mais en vérité, ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont été éjectés. Si le PlayStation Network est devenu inaccessible, c'est à la suite d'une action de Sony. La firme japonaise a forcé les déconnexions afin que tout le monde puisse accepter les nouvelles conditions d'utilisations du PSN sur PS5 comme PS4.

Et en effet, si l'on va sur le site qui permet de voir l'état du PSN, tout est vert. « Tous les services sont opérationnels » précise le portail. Ainsi, la gestion du compte, les jeux et réseaux sociaux, le PlayStation Video et le PlayStation Store, ainsi que la boutique Direct sont disponibles. Pour régler le problème, s'il persiste chez vous sur PS5 ou PS4, vous pouvez essayer plusieurs choses.

Déconnectez-vous du PSN, puis reconnectez-vous

Rédemarrez votre console

Si vous ne recevez pas l'invitation pour accepter les nouvelles conditions d'utilisation, l'application mobile iOS et Android peut aider. Si vous l'avez, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Vous devriez voir le pop-up pour les CGU (via PlayStationLifeStyle).

État du PSN le 24 août 2023 à l'heure de publier cet article.

Des nouveautés arrivent sur PlayStation 5

Si le PSN est toujours inaccessible pour vous sur PS5 et PS4, malheureusement, la seule solution est de patienter. Le déploiement de ces conditions d'utilisation a l'air progressif, ce qui explique que certains puissent à nouveau profiter du service et d'autres non.

Dans les mois à venir, Sony va offrir une mise à jour PS5 importante. Prise en charge des SSD M.2 de 8To, du Dolby Atmos, accessibilité plus poussée, les nouveautés seront nombreuses. Des changements sont d'ailleurs prévus au niveau des fonctionnalités sociales de la machine. L'interface des Party, les groupes qui permettent de discuter vocalement, textuellement et de s'envoyer des médias entre amis via le PSN, va être simplifiée. « Vous pouvez maintenant inviter un joueur à rejoindre une party fermée sans avoir à ajouter automatiquement le joueur en question au groupe ni à créer un nouveau groupe. Les joueurs peuvent désormais envoyer des invitations de party à des groupes et plus seulement à des joueurs individuels » précise PlayStation.

L'accès aux sessions de jeux des amis sera également plus facile. « Vous pouvez voir parmi vos amis ceux qui effectuent une activité à laquelle vous pouvez participer via l’onglet [Amis]. L’icône Joignable s’affiche en regard des amis jouant à un jeu que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez rejoindre la partie d’un ami en appuyant sur la touche d’options, puis en sélectionnant [Rejoindre le jeu], ou en sélectionnant le bouton [Rejoindre] sur sa carte de profil ». Ce patch PS5 est actuellement en phase de test et sera mis en ligne plus tard dans l'année.