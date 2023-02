Alors que le PSVR 2 arrive à grands pas, que Sony vient de nous annoncer du très très lourd pour les jeux du catalogue PS Plus Extra & Premium, l’un des pires jeux de l’histoire se rapproche doucement de la PS5 et de sa grande sœur la PS4. Et quand on dit que c’est vraiment mauvais, ce n’est pas une plaisanterie, et vous savez quoi ? Le studio en est même assez fier finalement, puisqu’il l’affiche fièrement.

L'un des pires jeux vidéo de l'histoire arrive sur PS5 et PS4

Si je vous dis : dude, terroriste, violence gratuite et vulgarité à tous les étages, ça vous parle ? Non ? Dans ce cas vous avez raté l’une des licences OVNI les plus polémiques des années 2000, on parle bien sûr ici de Postal.

Une franchise qui avait énormément fait parler d’elle lors de la sortie de Postal 2, jeu « culte » pour certains, véritable catastrophe vidéoludique pour d'autres, le jeu a même été élu « Pire jeu de tous les temps » à l’époque. Une certaine fierté pour le studio qui s’en sert désormais pour vendre son dernier opus en date, Postal 4, LA suite tant attendu du jeu polémique.

Sur Steam, le jeu reçoit une note plutôt positive bien que les critiques fusent. Les joueurs soulignent notamment un scénario sans queue ni tête, des bugs en pagaille, un jeu complètement vide, etc. Mais malgré tout, les fans semblent l’apprécier.

La liste des trophées de Postal 4

D’ailleurs si vous aussi vous êtes fan de la franchise, mais que vous n’avez pas encore franchi le pas, sachez que le jeu va bientôt arriver sur PS5 et PS4. La liste des trophées a d’ailleurs entièrement fuité en ligne et ça annonce déjà la couleur : pisser dans des toilettes, taper des émigrés avec des barils… voilà voilà. Postal quoi. Il y en a même un pour Uwe Boll, el famoso réalisateur au succès approximatif qui a d'ailleurs réalisé un long-métrage très gênant sur la licence. On vous laisser chercher la bande-annonce par vous même par contre.

Le mec POSTAL demeure Gagnez tous les trophées dans POSTAL 4.

Je veux danser avec quelqu'un Découvrez le repaire secret du crack.

Pas moyen de bande-annonce à la maison Terminez la même course avec les 4 voix Dude.

Nous n'avons toujours pas de budget ! Tuez 100 pigeons dans des cages lancées.

Un côté, grand-père Courez plus de 50 personnes avec le Mobility Scooter.

N'oubliez pas de vous laver les mains ! Tirez la chasse d'eau après avoir pissé dans les toilettes.

PISSASSO Transformez 10 toilettes en jaune avec de la pisse.

Breezy, pas somnolent Obtenez les 10 signatures de pétition tout en portant la tenue de drag.

Le retour du Casher Retrouvez à nouveau un vieil ennemi.

4 peuvent jouer à ce jeu ! Tuez 4 Banditos de restauration rapide pendant la course Mexi-Cleaner avec le Fournicator.

Regardez moi, je suis un HOBO ! Construisez votre panneau de mendiant sans abri.

Et rappelez-vous, le respect est tout! Atteignez le niveau de chaleur maximum avec le fuzz et survivez.

Méchant minou En tant que Cat Dude, tuez 10 poussins.

Lynché Tuez tous les hommes de la montagne en cherchant Champ.

Boiteux des trônes Installez tous les bidets dans le Wipe Compound sans tuer personne.

Yippee ki yay Tuez 7 personnes en même temps à l'aide de l'Œil du Revolver.

Tuteur de trottinette Battez la course Fix Race en franchissant la ligne d'arrivée avec un scooter entièrement ensanglanté.

Meilleur score, qu'est-ce que cela signifie ? Battez tous les meilleurs scores du Scooter Challenge.

Pouvons-nous le réparer ? Non, nous ne pouvons pas ! Frappez tous les barils avec des émigrants pendant la course du contrebandier frontalier.

Mec Vinci Code Collectionnez toutes les peintures de la Royale Collection.

L'un des meilleurs d'Uwe Terminez tous les Rampages (c'est-à-dire les défis Going POSTAL).

Je joue toujours avec des poupées ! Collectionnez tous les objets de collection Krotchy, Kunny et Larry.

Relais routier Terminez le jeu en utilisant uniquement des coups de pied pour tuer des gens.

Passion du Christ 2 : crucifier ceci Terminez le jeu sans tuer.



Et une sortie sur Xbox ?

Postal 4 : No Regerts n’a pas encore de date de sortie sur PS5 et PS4, mais il ne devrait plus tarder à nous la partager. Par ailleurs, si vous êtes plutôt joueur Xbox et que vous voulez voir arriver le jeu sur Xbox Series, le studio fait des pieds et des mains pour faire parvenir son chez sur les plateformes de Microsoft et a besoin de votre aide. Si jamais.