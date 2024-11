L'un des meilleurs jeux de l'année, nominé aux Game Awards 2024, annonce enfin sa sortie sur PS5 et PS4, en plus des versions Switch et PC déjà disponibles. C'est pour très bientôt !

Malgré l'échec complet du hero shooter Concord, PlayStation a fait une très bonne année grâce à des jeux exclusifs ou non réussis. On peut notamment citer le carton du titre multijoueur d'Helldivers 2, FF7 Rebirth, Stellar Blade ou l'une des pépites de la PS5, Astro Bot. Comme toujours, il y a également une ribambelle de productions d'éditeurs tiers, en plus des softs indépendants. L'un des meilleurs jeux de l'année qui rencontre un très joli succès d'estime, et qui fait parler de lui par le bouche à oreille, débarque enfin sur vos consoles PlayStation.

Un jeu très spécial annonce sa sortie sur PS5 et PS4

À moins d'être difficile, il est compliqué de ne pas trouver chaussure à son pied sur PS5. Certes, tous les goûts sont dans la nature, mais l'offre a été une fois de plus variée et sur toutes les scènes, y compris celle des indépendants. Dans les concurrents pour le trophée « Jeu de l'Année (GOTY) », on retrouve le jeu de cartes Balatro. Un titre qui concourt également dans la catégorie du « Meilleur jeu indépendant » aux côtés de Lorelei and the Laser Eyes. Et c'est ce dernier qui nous intéresse puisqu'il sera enfin bientôt disponible sur PS5 et PS4.

C'est quoi Lorelei and the Laser Eyes ? Un puzzle game où il faut résoudre des énigmes et qui revendique des influences telles que Resident Evil en se jouant des codes de cette série ou de vieux survival horror des années 90. Ça se voit par exemple via l'emploi de plans de caméras fixes. Lorelei and the Laser Eyes a reçu des retours élogieux avec plus de 95% avis positifs sur 1 132 évaluations sur Steam, avec des scores Metacritic de 88 (presse) et de 8/10 (joueurs).

Après être sorti sur PC et Nintendo Switch, Lorelei and the Laser Eyes débarquera le 3 décembre 2024 sur PS5 et PS4. « Invitée par un homme excentrique à participer à un projet dans un vieil hôtel quelque part en Europe centrale, une femme se retrouve impliquée dans un jeu d'illusions, toujours plus dangereux et surréaliste » synopsis officiel. Un jeu qui se prête parfaitement à des sessions sur le PlayStation Portal.

Source : PlayStation YouTube.