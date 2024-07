Les Days of Play 2024 sur PS5 & PS4 sont terminés depuis le mois de juin. Il s'agit d'une initiative lancée par Sony Interactive Entertainment, il y a des années de cela, qui mêle promotions temporaires, distribution de cadeaux et organisation d'événements en ligne. Cette année, il y a par exemple eu un tournoi EA Sports FC 24, ainsi que des réductions sur les jeux PlayStation 4, PlayStation 5 et PSVR2, mais aussi sur les consoles en elles-mêmes. Malgré la fin de cette opération, un avantage est toujours disponible, mais plus pour longtemps.

Cette mascotte PlayStation offre un cadeau sur PS5 et PS4

Si vous avez raté les Days of Play 2024, il n'y a malheureusement pas de session de rattrapage. Cependant, si vous étiez intéressés avant tout par les promotions sur les jeux, le PlayStation Store a ce qu'il vous faut. Jusqu'au 18 juillet à 2h59 (heure française), il y a des réductions sur une large sélection de jeux PS5 & PS4 comme EA Sports FC 24, Dragon's Dogma 2, Atomic Heart, Returnal etc. Ça, c'est si vous avez encore un peu de sous à dépenser. Si vous n'avez pas prévu de faire des achats, PlayStation offre tout de même un cadeau sur ses deux consoles de salon. En effet, le pack gratuit d'avatars Astro Bot est toujours valable, jusqu'au 11 juillet 2024.

La mascotte créée par la Team Asobi, qui appartenait à Japan Studio, a pris la pose pour des chouettes icônes à afficher sur votre profil PSN PS5 & PS4. Vous pouvez voir le petit robot blanc, bleu et noir, tout mignon, dans différentes situations. On le voit ainsi se la jouer Fièvre du Samedi Soir, en train de réaliser une chute libre ou de glisser avec une bouée, et de se débattre avec des créatures qui ressemblent à Mr Hankey de South Park. Pour obtenir ces avatars Astro Bot sur PS5 & PS4, c'est très simple.

© PlayStation.

Pour récupérer ces cadeaux Astro Bot, voici les étapes à suivre sur PlayStation 5 comme PlayStation 4 :

Aller sur le PS Store sur PS5 ou PS4, puis sur le PS Store

Chercher la section « Utiliser un code »

Enfin, il suffit d'entrer le code JPFQ-66LN-QGLJ

Le cadeau est validé, vous n'avez plus qu'à remplacer votre image de profil actuelle

On rappelle qu'Astro Bot sera de retour le 6 septembre 2024 en exclu PS5, et ça s'annonce très, très prometteur. La Team Asobi a vu les choses en grand avec de nouveaux pouvoirs jamais auparavant, la dose de niveaux faciles comme difficiles, et une multitude de clins d'œil à l'histoire de PlayStation.