Une offre entièrement gratuite pour les utilisateurs de PS5 et PS4 revient en collaboration avec un géant américain. Attention, elle ne sera disponible que pour une période limitée !

Bonne nouvelle pour les possesseurs de PS5 et PS4 : une offre gratuite fait son grand retour. Et elle promet de ravir les amateurs de séries et de films. À partir du 21 janvier 2025, Sony s’associe une nouvelle fois à Apple TV+ pour offrir trois mois d’essai gratuit à la plateforme de streaming. Une opportunité parfaite pour découvrir les séries originales à succès d’Apple, mais attention, l’offre se termine le 27 janvier 2025.

Un beau cadeau sur PS5 et PS4

Contrairement à d’autres avantages réservés aux abonnés PlayStation Plus, cette offre est accessible à tous les utilisateurs. Il suffit de posséder une PS5 ou une PS4, un compte PlayStation Network, et un identifiant Apple. Que vous soyez un nouveau venu sur Apple TV+ ou un ancien abonné éligible, vous pouvez activer cette période d’essai directement depuis votre console. Pas mal non ?

Apple TV+ est réputé pour son contenu de grande qualité, avec des séries originales qui ont marqué les spectateurs et la critique. Parmi les incontournables, on retrouve Severance, un thriller psychologique captivant dont la saison 2 arrive juste à temps, ou encore Ted Lasso, une comédie primée aux Emmy Awards. D’autres productions comme Silo, une dystopie fascinante, ou For All Mankind, une série réinventant la conquête spatiale, complètent un catalogue varié qui saura séduire tous les goûts.

Une belle offre

Pour activer votre période d’essai, il vous suffit d’accéder à l’application Apple TV+ depuis votre PS5 ou PS4. Sur PS5, elle est disponible dans la section « Contenu multimédia », et sur PS4, vous la trouverez dans « TV et vidéo ». Une fois installée, connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez-en un si vous n’en avez pas encore. L’activation est rapide, et vous pourrez immédiatement explorer le catalogue d’Apple TV+ depuis votre console.

