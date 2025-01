Si vous avez raté le dernier cadeau gratuit PS5 & PS4, les trois mois d'abonnement Apple TV+, il est désormais trop tard ! L'offre, qui a été lancée le 21 janvier 2025, s'est terminée hier, le 27 janvier 2025. Néanmoins, une nouvelle vague de contenus gratuits sur PlayStation 5 et PlayStation 4 vient d'arriver. Il s'agit de petites récompenses pour personnaliser toujours plus votre profil en le décorant à l'image de l'une des exclusivités PS sortie en 2024, qui débarque très prochainement sur PC.

Des contenus gratuits sur PS5 & PS4 pour une exclusivité

De nouveaux contenus gratuits vous attendent sagement sur PS5 comme sur PS4. De quoi s'agit-il ? D'avatars. Pas le chauve ou les grands hommes et femmes bleus, mais les petites images qui permettent de customiser votre profil affiché sur l'une ou l'autre des deux consoles PlayStation. Pour ces cadeaux, Sony Interactive Entertainment a choisi de mettre Rise of the Ronin à l'honneur. L'action-RPG de Team Ninja (Ninja Gaiden) sorti en 2024 en exclusivité sur PS5, et qui sera disponible le 11 mars 2025 sur PC. Au programme, une version boostée avec une compatibilité 8K, du 120fps, du ray-tracing, le support des écrans ultra et super larges etc.

Avant le lancement, la page PlayStation de Rise of the Ronin permet de récupérer jusqu'à 12 avatars gratuits sur PS5 et PS4, qui sont liés à trois factions différentes. Comment obtenir ces contenus ? Normalement, il faut aller sur le site en question, puis cliquer sur les 12 personnages des clans, mais on va vous éviter cette étape. En effet, les deux codes à entrer sur votre PS5, PS4 ou via le site web PlayStation Store sont tous listés juste en dessous. Ensuite, il faut les saisir un à un dans la catégorie « Utiliser un code » afin d'ajouter ces cadeaux à votre profil.

Liste des codes PS Store pour les 12 avatars gratuits Rise of the Ronin

Sabaku Pro-shogunat Naosuke II : MLFJ-EDNH-EFH8 Taka Murayama : QMAX-QELC-J78H Kaishu Katsu : LFG8-GH4X-TMLB Kondo Isami : J823-QGD8-K7R8

Tobaku Anti-shogunat Ryoma Sakamoto : QAJ7-JBE5-8656 Kogoro Katsura : GGGM-8Q97-J94T Genzui Kusaka : LJB2-GNGK-L7G5 Shinsaku Takasugi : JMET-2GTH-7TK 2

Obei Force occidentales Matthew Perry : QKAC-DDPM-5A29 Rutherford Alcock : CE33-BJPT-4LR9 Jules Brunet : XBXG-8TAK-E56H Ernest Satow : 7KPF-CTAK-KMRF









Source : PlayStation