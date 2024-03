Une nouvelle semaine débute et nous pouvons encore une fois profiter d'une rumeur concernant la PS5 Pro. Le milieu du jeu vidéo est très effervescent à ce sujet depuis quelques semaines.

La PS5 Pro, nouvelle venue dans la famille des consoles Sony, suscite déjà de nombreuses discussions. Alors que le monde du gaming s'emballe à l'idée d'une console aux performances doublées, les experts de Digital Foundry, dont Richard Leadbetter, Alexander Battaglia et John Linneman, apportent un éclairage nuancé sur les capacités réelles de cette machine, en se basant sur les spécifications techniques actuellement connues. Notamment sur ce dont on avait pu vous parler sur Gameblog à propos d'AMD.

La PS5 Pro pas si puissante ?

Contrairement à la transition de la PlayStation 4 vers la PlayStation 4 Pro, la PS5 Pro ne promet pas un doublement des unités de calcul graphique (CUs). Cette caractéristique essentielle, qui a un impact direct sur la capacité de traitement des jeux, pourrait limiter les attentes en matière d'augmentation du nombre d'images par seconde (FPS) dans les scénarios où le GPU (processeur graphique) est sollicité. L'accroissement des fréquences d'horloge ne compensera pas nécessairement cette limitation, surtout si l'on prend en compte les facteurs restrictifs comme la capacité du CPU (processeur central) de la PS5 Pro, ainsi que la VRAM (mémoire vidéo) et la bande passante de la mémoire qui ne connaîtront pas de modifications majeures.

Là où la PS5 Pro pourrait véritablement se distinguer, c'est dans l'intégration d'une technologie d'upscaling révolutionnaire, en cours de développement conjointement par Sony et AMD. Cet outil, encore mystérieux mais potentiellement basé sur une évolution du rendu en damier (checkerboard rendering), ambitionne de redéfinir l'approche traditionnelle de l'amélioration de la qualité d'image. Le principe réside dans l'usage d'un algorithme avancé destiné à analyser et à déterminer quelles parties de l'image nécessitent le plus un upscaling, permettant ainsi une meilleure fidélité visuelle sans impacter outre mesure les performances globales de la console.

La vidéo de Digital Foundry sur la technologie d'upscaling de la PS5 Pro.

La foire aux technologies ? (Path tracing, etc)

L'adoption de telles innovations technologiques pourrait ouvrir de nouvelles avenues pour les développeurs, leur permettant d'intégrer des éléments de jeu transformateurs, comme le path tracing, qui étaient jusqu'alors hors de portée sur le modèle de base de la PS5. Cela dit, la prudence reste de mise. La réelle capacité de la PS5 Pro à repousser les limites de l'expérience de jeu ne sera véritablement mesurable qu'à sa sortie et après des tests approfondis dans des conditions réelles d'utilisation.

Si l'on ne peut s'attendre à une révolution en termes de framerate par rapport au modèle de base, les innovations en matière d'upscaling pourraient néanmoins marquer un tournant significatif dans l'évolution des consoles de jeu.