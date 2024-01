Le piratage majeur d'Insomniac Games le mois dernier a été une catastrophe pour Marvel’s Wolverine. Ainsi que pour le studio et l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Bien que l'impact total de cet incident reste difficile à évaluer, il a néanmoins permis de révéler quelques informations croustillantes sur la future PS5 Pro de Sony. Notamment concernant certaines de ses caractéristiques techniques. Voici ce que l'on peut apprendre de neuf sur la console.

La PS5 Pro et une technologie qui change tout

D'après les documents ayants fuités suite au piratage d'Insomniac Games, il semblerait que la PS5 Pro soit équipée pour supporter l'upscaling IA (Intelligence Artificielle). La diapositive en question détaille certaines des technologies que le jeu pourrait comporter ou qui sont en cours d'exploration. Parmi elles, on retrouve l'animation faciale de qualité cinématographique, mais pas que. Il est aussi fait mention d'une meilleure destruction, des dégâts et régénérations en temps réel, mais aussi une illumination globale. Ou encore de conditions météorologiques et de la végétation dynamiques, ainsi que des surfaces déformables.

Le jeu, mettant en scène l'un des héros les plus appréciés de Marvel Comics, intégrera également un upscaling IA basé sur l'apprentissage automatique, avec un framerate de base de 60 images par seconde en mode ray tracing performance. Étant donné que la PlayStation 5 classique ne dispose pas de matériel dédié à l'upscaling IA, il est très probable que cette fonctionnalité soit exclusivement supportée par la PS5 Pro. Il est également peu probable qu'il s'agisse du support de AMD FSR. Puisque cette technologie n'est pas basée sur l'apprentissage automatique, contrairement au NVIDIA DLSS.

Un autre leak récent suggérait déjà que la PlayStation 5 Pro supporterait l'upscaling IA. Mentionnant que la console disposerait de matériel dédié pour cela. Bien que la totalité de ce leak puisse ne pas être entièrement précis, les détails concernant le processeur de la console semblent crédibles. Le processeur Zen 2 évoqué dans la rumeur est logique, car d'autres puces augmenteraient considérablement les coûts de fabrication.

L'upscaling AI, ou l'upscaling par intelligence artificielle, est une technologie utilisée pour améliorer la qualité visuelle. Pour le comprendre facilement, imaginons que vous avez une photo ou une vidéo de basse résolution. Et que vous voulez la rendre plus nette, plus claire. Comme si elle avait été prise ou filmée en haute résolution. Dans le contexte des jeux vidéo, comme pour la PS5 Pro mentionnée précédemment, l'upscaling AI peut prendre un jeu qui tourne à une résolution inférieure et le rendre visuellement similaire à un jeu tournant nativement en haute résolution. Améliorant ainsi l'expérience visuelle sans nécessiter de matériel plus puissant.