Si elle n'a toujours pas vraiment fait l'objet d'une annonce officielle, on sait que l'arrivée de la PS5 Pro se profile à l'horizon. En attendant, Sony applique quelques discrets changements sur la version actuelle de sa console dernière génération.

Sony prépare petit à petit l'arrivée de la PS5 Pro

Sans aucun mot de Sony, on en connaît déjà un rayon sur la PS5 Pro grâce à des leaks et autres rumeurs plutôt crédibles. Elle devrait proposer un GPU 45% plus rapide, un CPU légèrement plus puissant, et surtout une technologie exclusive baptisée PlayStation Super Spectral Resolution (une sorte de DLSS de NVIDIA spécifique à la console). Grâce à tout cela, les jeux affichés en 4K avec un framerate de 40 ou 60 FPS stable devraient être monnaie plus courante. Sur le papier, elle pourrait même tenir la charge en 8K, même si pas nécessairement de manière native.

C'est en tout cas ce que laisse suggérer Sony en supprimant le logo 8K sur les boîtes de la PS5 actuelle. Alors que celle-ci montre déjà quelques signes de fatigue en 4K, le subterfuge quant à ses capacités à rendre les jeux avec une résolution doublée est aujourd'hui officiellement éventé. Gageons que ce logo fera son retour sur celles de la PS5 Pro en temps voulu.

À ce sujet, les paris sont encore ouverts pour savoir quand ce refresh sortira. Cela pourrait arriver en fin d'année, pour la période des fêtes. Ceci dit, Sony n'a pour l'heure pas vraiment de jeu qui justifierait la mise sur le marché d'une console plus puissante. Certains estiment que le géant japonais attend la sortie d'un certain GTA 6 pour capitaliser sur la fiche technique plus robuste de la PS5 Pro. En attendant une annonce officielle, nous ne pouvons pour l'heure que nous confondre en conjectures.