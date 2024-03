La PS5 Pro refait parler d'elle et cette fois un insider extrêmement bien informé vient tout confirmer et ajoute même quelques détails, notamment une date de sortie qui se précise peu à peu.

Comme ça, c’est dit ! La PS5 Pro serait bien une réalité, et si ça, on en doutait pas vraiment, le reste des rumeurs avaient de quoi nous donner le doute, surtout que les sources sont à chaque fois nombreuses. Toutefois, alors que de nouveaux éléments ont été partagés il y a quelques heures (à l'heure où ces lignes sont écrites), un insider très bien informé vient tout confirmer et nous réaffirme même la date de sortie. Cette fois, c’est la bonne ?

Nouvelles rumeurs sur la PS5 Pro, « tout est vrai » !

Vous le connaissez certainement, son nom traîne souvent dans le coin lorsqu’on parle d’informations sorties des coulisses, le très informé Tom Henderson est venu commenter les dernières rumeurs concernant la PS5 Pro. Il y a peu, une chaîne YouTube du nom de Moore’s Law is Dead dévoilait de nouvelles infos sur la PS5 Pro ultra puissante de Sony. On nous annonçait alors une bécane 45% plus performante que la précédente, des capacités de Ray Tracing 2 à 4 fois supérieures à la PS5 standard, 33,5 téraflops sous le capot et beaucoup de rêves concernant l’utilisation de l’IA pour l’amélioration graphique. Des données qui donnent un peu le vertige et qui promettent une machine assez hors normes et vous savez quoi ?

D’après Tom Henderson, « tout est vrai » ! L’informateur affirme être en mesure de confirmer tout ce qui a été dit. Il déclare que des sources proches du dossier et souhaitant garder l’anonymat, ont corroboré tout ce qui a été dit. Il ajoute également que cette nouvelle fuite d’infos proviendrait d’un portail PlayStation dédié aux développeurs qui aurait été envoyé à un grand nombre de studios dans le courant de la semaine et qui donc aurait donc fini par se retrouver sous les yeux de quelques insiders. Beaucoup d’inconnus résident encore, nous avions déjà résumé tout ce que l’on savait sur PS5 Pro jusqu'ici, mais de nouveaux éléments semblent bel et bien être confirmés :

Ce qui est confirmé par les insiders sur la PS5 Pro actuellement

33,5 téraflops de puissance (10,28 téraflops pour la PS5 standard)

Performance du ray tracing 2 à 3 fois supérieure (jusqu’à 4 fois dans certains cas)

PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) sa solution upscaling maison

Support de la 8K en performance, 4K 60fps enfin assumé

Architecture custom

Amélioration nette du soutien par l’IA (offre de meilleures performances à plusieurs niveaux)

Une date de sortie se précise, c'est pour bientôt !

En plus de donner davantage de poids à ces nouvelles informations, Henderson en rajoute une couche et affirme une fois encore la date de sortie de la console. Selon lui, la PS5 Pro serait prévue pour cette année et tout se jouerait d’ici la fin de l’année. « Holiday 2024 », ce qui signifie grossièrement aux alentours de septembre/décembre, pour ratisser extrêmement large. Une date de sortie qui n’est pas encore totalement précise, mais on y voit de plus en plus clair. On imagine assez bien que si la PS5 Pro débarque elle sera déjà prête pour les fêtes de Noël, on peut donc suggéré une sortie d'ici le mois de novembre prochain? Possible.

Si c’est le cas, il se pourrait donc que Sony active sa communication d’ici peu, la console pourrait certainement être mise en avant quelques temps avant l’un des deux gros événements de l’année de manière à ce que les jeux puissent briller en nous montrant du gameplay capturé sur PS5 Pro. C’est une possibilité. Ou alors, Sony pourrait choisir de faire toutes ses démonstrations par lui-même du haut de ses propres événements, ce qui sera certainement le cas. On a bien compris depuis un bon moment que la marque n’avait besoin de personne pour créer l’événement. Affaire à suivre donc, mais dans tous les cas, ça devrait assurément bouger dans les mois qui viennent.