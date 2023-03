Les rumeurs autour de la PS5 Pro reprennent de plus belle. Ces derniers mois, les bruits de couloirs laissent entendre qu’un modèle assez surprenant avec un disque détachable devrait être commercialisé en septembre 2023. Une version de la console qui n’apporterait pas de changements fondamentaux en termes d’hardware. Cependant, de nouvelles sources sérieuses laissent entrevoir qu’il y aurait bien un modèle plus performant en développement.

Une PS5 Pro en 2024 ?

La PS5 Pro serait une réalité. Selon les sources de Tom Henderson (via Insider Gaming), une console plus puissante serait bel et bien en développement avec une commercialisation estimée à la fin 2024 au plus tôt. Aucun détail n’a été fourni quant aux éventuels gains de performance, nouveautés et autres changements. Un brevet déposé par Mark Cerny suggère néanmoins que la prochaine PlayStation 5 pourrait « accélérer » le ray tracing dans les jeux. D’autres rumeurs laissaient quant à elle entendre que la PS5 Pro disposerait d’une hausse des performances avec une nouvelle puce de AMD et d’un changement majeur au niveau du système de refroidissement. Selon les sources de PhonAndroid, Sony prévoirait de remplacer le composé métallique et le ventilateur actuels par un véritable système de « watercooling », que l’on retrouve dans le PC gamer haut de gamme.

Toujours selon Tom Henderson, la PS5 avec le disque détachable est toujours prévue pour cette année. D’après l’insider, ce modèle remplacerait en réalité ceux existants afin de réduire les coûts de production et de livraison. « Ce n’est que le début des nouveaux hardware proposés aux joueurs PlayStation de cette génération », explique une de ses sources en faisant référence à ce modèle. Il est probable que cette version de remplacement soit annoncée cet été lors du PlayStation Showcase qui pourrait se tenir avant l’E3. Si l’insider a pour le moment fait un sans faute quant à ses rumeurs autour de Sony, l’arrivée du PS5 Pro en 2024 reste néanmoins à prendre au conditionnel jusqu’à une officialisation de l’éditeur.