Une PS5 fonctionnelle de moins de 5 cm centimètres d’épaisseur ? C’est possible, la preuve avec la vidéo de ce YouTubeur qui vient de créer une PS5 Slim fonctionnelle.

Alors que la PS5 Pro, un modèle plus puissant qui pourrait mieux gérer le ray tracing, est sur toutes les lèvres, un fan vient de réaliser une petite prouesse. Avec un peu de connaissance et de débrouillardise, il a réussi à créer une PS5 Slim, vraiment fine.

Une PS5 Slim avec watercooling de 2cm d'épaisseur

Avec son imposante carrure, la PS5 est l’une des plus grosses consoles créées. Un gabarit qui lui vaut souvent d’être qualifiée de monolithe et à juste titre. Cependant, un certain Matt de la chaîne YouTube DIY Perks a réussi à créer un nouveau modèle : une PS5 Slim fonctionnelle de seulement 2 cm d’épaisseur. Un résultat qu’il n’a pu obtenir qu’en se débarrassant de presque tous les éléments de ventilation de la console pour les remplacer par un système customisé.

Cette PS5 Slim est donc dotée d'un système de watercooling fait maison qui permet d’améliorer les performances thermiques de la console. Résultat, en jouant plusieurs heures à Horizon Forbidden West, le SoC avoisine les 65 degrés maximum contre environ 75 degrés sur la console d’origine. En d’autres termes, cette PS5 Slim faite à la main est parvenue à réduire de 13% les températures de la puce, de 45% pour la mémoire et de 38% pour le VRM. Évidemment tout n’est pas parfait, d’autant que le créateur triche avec un imposant bloc d’alimentation pensé pour être hors de vue. Mais on ne peut que saluer le résultat.