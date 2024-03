Les jours passent et les rumeurs concernant la PS5 Pro se multiplient. Cette fois-ci, nous pouvons en apprendre un peu plus sur les aspects techniques de la console et ses capacités. Y a-t-il du nouveau sous le soleil ?

La sphère du gaming est en effervescence avec l'arrivée imminente de la PS5 Pro, un sujet brûlant alimenté par les dernières rumeurs. Selon les informations dévoilées par Moore's Law is Dead, un analyste toujours bien informé, la prochaine génération de console de Sony promet des améliorations spectaculaires par rapport à son prédécesseur, la PS5 standard. Mais jusqu'à quel point ? Et que pouvons-nous apprendre de nouveau par rapport aux dernières informations que nous avions sur le sujet ?

Une révolution au niveau de la puissance de la PS5 Pro ?

Le bond technologique serait significatif : la PlayStation 5 Pro offrirait une puissance de rendu accrue de 45%. Mais c'est dans le domaine du ray tracing, une technique de rendu qui simule le comportement réaliste de la lumière, que la console ferait des prouesses extraordinaires. Selon Moore's Law is Dead, les performances en ray tracing pourraient être multipliées par deux, voire trois, et dans certains cas exceptionnels, par quatre, par rapport à la PS5 actuelle. Cela représenterait une avancée majeure vers un réalisme graphique inégalé, offrant des jeux aux éclairages et ombres ultra-réalistes.

Il suffit de voir comment cette technologie, lorsqu'elle est bien gérée, peut totalement bouleverser un jeu. On se souvient à l'époque de Minecraft RTX ou encore de Portal RTX. Même s'il s'agissait pour le coup d'une technique de ray tracing propriétaire Made in Nvidia.

Et sous le capot ?

Au cœur de cette révolution se trouverait le Trinity, un SoC semi-personnalisé conçu par AMD. Ce processeur intégrerait un GPU plus large et bénéficierait d'une mémoire système plus rapide, la GDDR6 à 20Gbps. Ces spécifications techniques ne seraient pas de simples améliorations ; elles redéfiniraient les capacités de la console en termes de vitesse et de traitement de l'image, permettant des temps de chargement réduits et une meilleure gestion des données en jeu.

Pour le moment, les informations provenant de Moore's Law is Dead (qui fait leaker une documentation à l'écran, visiblement officielle) correspondent bien à ce que nous savions précédemment, notamment les déclarations de Mark Papermaster, directeur technique chez AMD, que nous avions récemment mentionnées sur Gameblog. De plus, la mémoire GDDR6 est toujours au rendez-vous, comme le laissaient entendre les rumeurs depuis quelque temps déjà.

L'intelligence artificielle jouerait également un rôle clé dans l'écosystème de la PS5 Pro. Grâce à une architecture dédiée à l'apprentissage automatique, Sony introduirait le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), améliorant considérablement les techniques d'upscaling et d'anti-aliasing. Cette avancée assurerait des images de haute qualité, même en montant en résolution, sans compromettre les performances. Tout ceci fait écho aux récents propos de Digital Foundry sur les technologies, notamment le travail sur l'IA et l'upscaling.

En fait, la performance améliorée de la PS5 Pro ouvrirait des portes pour les futurs titres, comme le très attendu GTA 6, promettant une expérience de jeu sans précédent. Évidemment, toutes ces évolutions restent à confirmer de manière officielle.