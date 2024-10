Grâce à sa nouvelle architecture présentant notamment un GPU plus puissant et des technologies plus modernes, la PS5 Pro se veut « la console des enthousiastes en terme de technologies graphiques ». L'idée est sur le papier de proposer des jeux plus beaux et fluides, notamment grâce au PSSR, la technologie d'upscaling équivalente au DLSS de NVIDIA imaginée par Sony. Également propulsée par l'IA, celle-ci n'en serait apparemment qu'à ses balbutiements.

Une PS5 Pro constamment dans l'air du temps grâce au PSSR ?

C'est en tout cas ce qu'ont indiqué des développeurs aux experts analystes de Digital Foundry. Ceux-ci se sont fendus d'une analyse du PSSR, la technologie exclusive à la PS5 Pro. De manière schématique, celle-ci permet d'afficher un jeu dans une résolution supérieure, tout en affichant de meilleures performances en faisant tourner le tout dans une résolution moins gourmande en ressources. Comme le DLSS, le PSSR se sert en ce sens du machine-learning et de l'intelligence artificielle.

Qui dit intelligence artificielle dit apprentissage pour que la technologie soit toujours plus efficace. Dans son analyse du PSSR sur PS5 Pro, Digital Foundry nous rapporte ainsi que les développeurs ayant travaillé sur cette technologie : « ont remarqué des améliorations substantielles sur les performances et la qualité du rendu du PSSR, et ce ne serait que le début ». À force d'entraînement, l'IA utilisée par le PSSR de la PS5 Pro devrait ainsi afficher de constates évolutions pour assurer un upscaling toujours plus efficace. Ce que les premiers avis ont vu d'ici à sa sortie le 7 novembre ne serait ainsi pas un aperçu final des capacités de la technologie.

On peut d'ailleurs dresser un parallèle similaire avec le DLSS de NVIDIA. Aujourd'hui disponible dans sa version 3.5 (hélas uniquement sur les RTX 4000), cette technologie est maintenant à des années-lumière de sa première ébauche, tant sur le plan des performances que sur la qualité de rendu globale. Une telle « révolution » sur consoles pour la PS5 Pro justifie-t-elle toutefois un ticket d'entrée au tarif aussi prohibitif de 850 euros (ou 920 en comptant le lecteur Blu-Ray) ? La réponse dépend de la sensibilité de chacun.

Source : Digital Foundry