La PS5 Pro est bien plus puissante que la PlayStation 5, mais visiblement, cela crée des problèmes avec deux jeux de licences cultes comme remonté par différentes sources.

La PS5 Pro en a sous le capot et réserve de belles promesses pour l'avenir. Mais à l'heure actuelle, la puissance supplémentaire ne nous a pas pleinement convaincu lors de notre test. Dans certains cas, les améliorations sont difficilement perceptibles, ce qui tend à réduire l'intérêt de la machine pour celles et ceux qui ont déjà le modèle de base. D'ailleurs, la console originale sortie en 2020 semble mieux s'en sortir sur deux productions, dont une très récente.

Silent Hill 2 Remake à la peine sur PS5 Pro

La liste des jeux optimisés PS5 Pro va continuer à s'agrandir au fil des semaines et des mois. Mais il semblerait que des problèmes aient été découverts avec certains d'entre eux. Et un coupable serait tout désigné : le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). La technologie de mise à l'échelle créée par Sony qui permet d'afficher des jeux en 4K par exemple, mais avec une résolution inférieure. Ensuite, la magie de l'IA se charge de reconstituer les images manquantes afin d'offrir un rendu chatoyant. Grâce à cela, les joueuses et joueurs ne sont pas censés pouvoir faire la différence avec une résolution native.

Dans la pratique, il semble que le PSSR de la PS5 Pro soit en galère pour le moment avec ces deux très gros jeux, ce qui déçoit et fait même rager. Le premier, c'est Silent Hill 2 Remake. Des forumeurs de Reddit ont pris d'assaut les forums pour se plaindre d'un souci de scintillement, notamment sur les flaques d'eau et les arbres ou même de réflexions « cassées ». Alors que le jeu est censé avoir une mise à jour PS5 Pro, si l'on se réfère à la fiche PlayStation Store du jeu, il apparait que ce n'est pas le cas. Le mode « Qualité » à 30fps est toujours là sans amélioration, et le mode « Performance » souffre d'un problème de scintillement.

Chez nos confrères de Digital Foundry, on a remarqué la même chose mais sur Star Wars Jedi Survivor. « Si vous regardez cette vidéo, vous pouvez voir à quel point le jeu est instable avec le PSSR en mode Performance. À titre personnel, j'irai même jusqu'à dire que le jeu est bien pire que l'ancien mode performance » explique Oliver Mackenzie. Pour eux, ces gros problèmes d'image avec la PS5 Pro pourraient être justifiés par la façon de fonctionner du PSSR. S'il y a par exemple un niveau de détails faible à la base, les résultats avec l'outil de mise à l'échelle pourrait apporter des résultats décevants.

Source : Digital Foundry, Reddit.