La PS5 Pro, qui est sortie le 7 novembre 2024, est une belle évolution de la PS5 Standard. La nouvelle console offrant un meilleur compromis entre les détails à l'image et la fluidité. Cette déclinaison de la PlayStation 5 classique pose toutefois des problèmes ici et là. Un autre blockbuster, mis à jour très récemment pour la machine, en fait les frais à son tour. Pour jouer dans les meilleures conditions, il vaut mieux ressortir sa bonne vieille PS5, le temps que ce soit corrigé.

L'un des meilleurs jeux Ubisoft en difficulté sur PS5 Pro

Normalement, les jeux optimisés PS5 Pro sont supposés être meilleurs que leur version PlayStation 5 Standard. Mais voilà, pour l'instant, la console n'est pas apprivoisée par tout le monde et l'un des outils maison de Sony Interactive Entertainment a encore besoin d'être peaufiné. Passée la joie de déballer une « nouvelle » machine à son lancement, certains utilisateurs ont commencé à se plaindre de problèmes récurrents d'images, et notamment d'un scintillement sur des surfaces comme des arbres après des patchs PS5 Pro.

Certes, le nombre n'est pas élevé, mais ce n'est pas un cas isolé. Star Wars Jedi Survivor, Dragon's Dogma 2 ou encore Silent Hill 2 Remake sont concernés. S'il n'y a pas encore de solution pour les deux premiers, le jeu d'horreur a corrigé le problème d'image en prenant une décision radicale. Bloober Team a supprimé totalement le PSSR (PlayStation Supersampling Rendering), qui est la technologie d'upsacling maison de Sony Interactive Entertainment. Le studio a préféré à la place le TSR (Temporal Super Resolution) de l'Unreal Engine 5. D'après Digital Foundry,cet outil est responsable de tous les soucis remontés sur le web. Pourtant, dans la majorité des cas, le PSSR fait très bien son travail sur PS5 Pro.

Mais deux jeux Ubisoft s'ajoutent à la liste des jeux moins bons sur PS5 Pro : Star Wars Outlaws et Avatar Frontiers of Pandora. Dans une nouvelle vidéo, Digital Foundry est revenu sur le rendu d'Avatar Frontiers of Pandora sur PlayStation 5. Et ce n'est pas glorieux. « [...] La version PS5 Pro a un rendu bien moins que le mode Qualité de la PS5 Standard. Même si le mode Performances de cette dernière présente des avantages par rapport à la version Pro. [...] Avatar Frontiers of Pandora est particulièrement touché par les problèmes du PSSR - en particulier avec les feuillages - et semble également avoir des soucis avec le ray-tracing ». À voir quand Ubisoft sera en mesure de mettre en ligne un correctif, mais c'est encore une déception pour ce gros jeu récent sur PS5 Pro.

Source : Digital Foundry.