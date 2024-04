D'après de récents rapports, les développeurs ont jusqu'à août pour que leurs jeux répondent aux critères requis afin de recevoir le fameux label « Enhanced » spécifique à la PS5 Pro. Depuis, de nouveaux détails se sont faits connaître s'agissant des exigences autour de ce label. Et ça ne risque pas d'être du goût de tout le monde.

Priorité aux graphismes par rapport à la fluidité sur la PS5 Pro

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Sony a mis en place le label « Trinity Enhanced ». Celui-ci a pour objectif de signaler quels jeux exploitent pleinement les capacités de la PS5 Pro. Sur le papier, les critères requis étaient les suivants : upscaling jusqu'en 4K, 60 FPS constants et ajout ou amélioration du Ray Tracing. Il semblerait toutefois que Sony soit prête à faire quelques concessions pour qu'un jeu porte tout de même ce label, d'après The Verge.

Et lesdites concessions devraient se faire, de manière générale, sur la fluidité. Tant qu'un jeu arrive à proposer un meilleur upscaling et une quelconque forme de Ray Tracing, le géant japonais s'estimerait satisfait. Ainsi, même des jeux en 30 FPS maximum seraient considérés comme exploitant au mieux les capacités de la PS5 Pro tant qu'ils cochent les autres cases. Par exemple, un jeu tournant à 30 FPS en 1440p de base et en 4K sur la future console avec du Ray Tracing en plus, mais toujours en 30 FPS, aurait tout de même droit au label.

La préparation pour la sortie de la PS5 Pro ne sera certainement pas de tout repos. © Sony

Un boost de performances global malgré tout attendu

De manière plus large, le label « Enhanced » s'attacherait aux jeux qui arrivent à proposer de meilleurs résultats sur la PS5 Pro. Si par exemple un jeu dispose déjà d'un upscaling jusqu'en 4K sur la version de base, il serait retiré de l'équation. De même, si le 60 FPS est déjà assuré à l'origine mais tourne de manière plus fluide sur la Pro, pas de label. En plus de ce cahier des charges mettant une certaine pression sur les développeurs, ceux-ci devraient également mettre à jour leurs jeux vers le dernier SDK de Sony afin de profiter des performances améliorées de la PS5 Pro.

Ceci permettrait aux jeux patchés de profiter d'un mode « Ultra- Boost » qui exploitera la fiche technique renforcée de la prochaine console. Même s'ils n'ont pas ce qu'il faut pour mériter le label « Enhanced », ils devraient tout de même connaître de nettes améliorations au niveau du framerate et/ou de la résolution rendue. Notez que tout ceci est rédigé au conditionnel, puisqu'il ne s'agit en rien d'un rapport officiel. Sur ce terrain, nous pourrions enfin en apprendre plus sur la fameuse PS5 Pro courant août ou septembre, pour une sortie prévue plus tard dans l'année.