C'est en tout cas ce qu'avance Matthew Cassells, fondateur d'Alderon Games (Path of Titans) dans le podcast Moore's Law is Dead de Broken Silicon. Rappelons que cette chaîne est spécialisée dans l'analyse des composants et technologies utilisées par PC comme consoles. Si l'on en croit sa dernière analyse sur la PS5 Pro, celle-ci pourrait afficher des performances 100% supérieures à celles de sa grande sœur.

Une PS5 Pro sur le papier 100% plus performante

Tout ou presque semble avoir maintenant leaké concernant la PS5 Pro. Ce qu'il reste à savoir, c'est sa date de sortie, sur laquelle le flou plane encore. S'agissant de sa fiche technique en revanche, les choses sont a priori beaucoup plus claires. Nous savons notamment que le GPU et le CPU de ce refresh se montrent légèrement plus performants que ce qu'on trouve sous le capot du modèle original (surtout concernant le CPU). Selon Matthew Cassells, cela ne devrait toutefois pas poser de problème, la plupart des jeux consoles n'étant pas exigeants au niveau du CPU et n'exploitant pas pleinement la RAM du GPU.

Les composant légèrement plus puissants de la PS5 Pro ne représentent toutefois que 50% du travail, d'après le fondateur d'Alderon Games. Les autres 50%, le nouveau modèle les doit à sa technologie exclusive : le PlayStation Spectral Super Resolution. Cette technique d'upscaling équivalente au DLSS de NVIDIA devrait en effet avoir un impact crucial sur les performances de la PS5 Pro. Matthew Cassells estime que, en mettant tout cela bout à bout, les jeux devraient y tourner avec les paramètres graphiques poussés à fond, là où ils se contentaient de réglages « moyens » sur la console originale, toujours à 60 images par seconde.

Des jeux plus beaux en prime ? Il faudra voir tout cela pour le croire

Il se pourrait même que les développeurs soient davantage en mesure d'intégrer des taux de rafraîchissement à 120 Hz grâce à la fiche technique plus robuste de la PS5 Pro. Enfin, le ray tracing devrait y être plus monnaie courante, à condition que les jeux tournaient déjà à 60 images par seconde sur le modèle de base, sans ray tracing. Rappelons toutefois qu'il s'agit d'une analyse parmi tant d'autres. Il faudra attendre de voir la bête en action pour en avoir le cœur net. Pour cela, rendez-vous soit en fin d'année, soit courant 2025, Sony pouvant sagement attendre la sortie d'un certain GTA 6 pour justifier l'arrivée de cette PS5 Pro visiblement nettement plus puissante que son aînée.

Source : Moore's Law is Dead sur YouTube