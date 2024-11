Alors qu'un second DLC a tout récemment été déployé sur l'un des plus récents jeux d'Ubisoft, celui-ci en profite pour être enfin optimisé sur PS5 Pro.

En même temps que la sortie du récemment repoussé DLC Secrets of the Spire, Ubisoft Massive s'est donc pour Avatar Frontiers of Pandora fendu d'un patch PS5 Pro en bonne et due forme. Le titre déjà beau devrait afficher ses plus chatoyantes couleurs sur la dernière console de Sony. Du moins si cet effort d'optimisation se fait sans accrocs, comme d'autres titres portant pourtant le fameux label « Enhanced ».

Avatar Frontiers of Pandora déploie enfin ses ailes sur PS5 Pro

Dans le cadre de la mise à jour 1.2 d'Avatar Frontiers of Pandora, Ubisoft Massive fait donc un double ajout d'importance. Pour toutes les plateformes, on trouve bien sûr le DLC Secrets of the Spire, qui rajoute une toute nouvelle région à explorer avec de nouveaux biomes. Celle-ci s'accompagne de son lot de quêtes continuant l'histoire principale. De ce fait, la mise à jour se montre particulièrement conséquent : environ 18 Go sur consoles et 24 Go sur PC. L'autre gros morceau de ce patch est naturellement l'optimisation du jeu sur PS5 Pro.

Sur ce point, Avatar Frontiers of Pandora accueille notamment un appréciable mode Qualité à 60 FPS, ou encore une résolution interne augmentée. Cela signifie que le titre peut sur PS5 Pro atteindre de plus hautes résolutions de rendu et d'images par seconde, en fonction des situations. Enfin, le prédécesseur de Star Wars Outlaws chez Ubisoft Massive reçoit le support du PSSR, la technologie d'upscaling par machine-learning exclusive à la PS5 Pro. Celle-ci vient également améliorer la qualité et les performances globales du jeu.

Reste cependant à voir dans les faits comment Avatar Frontiers of Pandora prend ce fameux patch PS5 Pro. Rappelons que d'autres titres connaissent de sérieuses difficultés à tourner correctement sur la machine. On peut dans le domaine noter Alan Wake 2, Star Wars Jedi Survivor ou encore Silent Hill 2 Remake (avec dans son cas la mesure radicale de désactiver le PSSR pour arranger autant que possible la situation). Ces trois titres figuraient pourtant dans la liste des jeux annoncés par Sony comme étant optimisés sur la PS5 Pro en prévision de sa sortie.

Source : Ubisoft