Prévue plus tard dans l'année, la PS5 Pro fait désormais l'objet de toute l'attention de Sony. Le géant japonais aurait ainsi demandé aux développeurs de préparer leurs jeux pour l'arrivée imminente de cette console très attendue. Surtout s'agissant d'exploiter sa fiche technique nettement renforcée par rapport au modèle de base.

Tous les rayons de Sony sont dardés sur la PS5 Pro

Cela fait maintenant plusieurs mois que les rumeurs fusent s'agissant de la PS5 Pro. Sa fiche technique, l'élément le plus important de la console, avait notamment leaké. Sur le papier, ce nouveau modèle proposera donc un GPU beaucoup plus puissant que la PS5 goût Vanille, ainsi qu'un CPU légèrement plus rapide. L'objectif derrière ces améliorations est notamment d'assurer un meilleur rendu du ray tracing. Sur ce point, son architecture permettrait en effet des résultats trois fois supérieurs à ceux de la version de base. L'autre point sur lequel la Pro devrait faire plaisir aux amateurs de fluidité : une plus grande fiabilité s'agissant d'afficher les jeux à 60 FPS.

Alors qu'elle doit bientôt rejoindre la Slim dans les stocks des vendeurs assermentés, Sony donne un sévère coup de collier pour préparer son arrivée. Les développeurs auraient en effet commencé à recevoir des kits de test afin d'adapter leurs jeux aux capacités améliorées de la PS5 Pro. D'après le très bien informé Tom Warren, la firme japonaise attend que le bon fonctionnement de chaque jeu testé sur cette nouvelle console doit être certifié avant août. Autant dire que les studios concernés ont du pain sur la planche pour respecter cette date butoir. Par extension, cela signifie que nous aurions droit à une présentation en bonne et due forme de la console tant attendue en août ou début septembre.

Une console qui devrait bien être à la hauteur des attentes

Rappelons à ce propos que Sony aurait mis en place un véritable cahier des charges pour labeliser les jeux comme étant pleinement compatibles avec la PS5 Pro. Ils doivent en effet intégrer trois éléments pour mériter ce statut. À savoir un upscale jusqu'à la 4K, 60 FPS constants et l'ajout ou l'augmentation des effets de ray tracing. Une attention toute particulière est donc portée sur ce dernier point. Cette fonctionnalité très gourmande introduite en 2018 pourrait ainsi enfin prendre pleinement sa place sur consoles.

Outre une nette amélioration sur ce terrain, la fluidité devrait également être au rendez-vous sur PS5 Pro. En plus d'un GPU plus puissant et un CPU plus rapide, sa mémoire sera également améliorée. Tout ceci mis bout à bout permettra à la méthode d'upscaling employée par la console de pleinement remplir son office. Pour rappel, le PlayStation Spectral Super Resolution s'inspire du DLSS et utilise le machine-learning pour améliorer le framerate et la qualité d'image. En attendant les consoles next-gen, la PS5 Pro pourrait donc cocher toutes les cases des joueurs exigeants. Reste maintenant à connaître sa date de sortie, et surtout son prix. Gageons que nous en apprendrons plus très prochainement.