La liste des jeux optimisés PS5 Pro s'agrandit encore avec le retour officiel d'un jeu qui a particulièrement séduit les joueuses et joueurs en 2023. Un titre très bien reçu dont on attend toujours le DLC promis.

La PS5 Pro est disponible en précommande pour une sortie le 7 novembre 2024. Une machine ambitieuse qui, selon les dires des analystes tech de Digital Foundry, serait pour le moment « sous-estimée » par beaucoup et qui « vaudrait largement un PC ». Les tests ne tarderont de toute façon pas à tomber et on saura ce qu'elle a dans le ventre dans les prochaines semaines. Pour justifier l'achat, il faut évidemment des jeux qui tirent parti de cette puissance supplémentaire, ce qui est prévu par PlayStation, les éditeurs tiers et les développeurs indépendants.

Un jeu solide en plus pour le lancement de la PS5 Pro

Sony Interactive Entertainment a confirmé une vingtaine de jeux optimisés PS5 Pro à la sortie de la console. La semaine dernière, le PlayStation Store s'est mis à jour pour officialiser des versions améliorées de God of War Ragnarok et de The Callisto Protocol. On pourrait aussi citer Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7, FF7 Rebirth, Dragon's Dogma 2, Star Wars Jedi Survivor ou encore Alan Wake 2. Bien entendu, les futures productions comme Assassin's Creed Shadows seront également patchées pour apporter des améliorations PS5 Pro.

Et ce n'est pas terminé car la PlayStation Pro vient encore de récupérer un très bon jeu pour son lancement, comme confirmé par les développeurs sur X. Le studio du souls-like Lies of P, NEOWIZ, a déclaré que leur bébé était désormais « PS5 Pro Enhanced ». On n'a pas les détails, mais si vous achetez la console à sa sortie, vous pourrez relancer Lies of P dans de meilleures conditions encore qu'actuellement.

Si la concurrence devient rude entre les souls-like, Lies of P demeure l'un des plus appréciés. Que ce soit sur Metacritic ou Steam, les retours sont très positifs. L'équipe a su faire la différence en revisitant le conte de Pinocchio, mais à la sauce steampunk et avec un ton plus sombre. Moralité, les fans du genre ont été séduits et attendent d'ailleurs le DLC qui est toujours en développement en plus de Lies of P 2. Rien n'a été dit sur le sujet, mais on se doute que les deux projets auront une optimisation PS5 Pro d'entrée puisque c'est une obligation imposée par Sony.

Source : compte X Lies of P