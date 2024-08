On ne sait plus à qui se fier au sujet de cette hypothétique PS5 Pro. D'après Tom Henderson, qui est l'un des leakers les plus fiables de l'industrie, la console est réelle et doit sortir cette année. Selon un document qu'il a pu consulter, les jeux soumis auprès de Sony Interactive Entertainment à partir du 15 septembre 2024 devront prendre en compte les spécificités de la machine. En d'autres d'autres termes, tous les titres sortants après cette date devront systématiquement inclure des optimisations. Et de nouveaux bruits de couloir semblent corroborer cela.

De nouveaux leaks pour la PS5 Pro

On est fin août, et à l'heure d'écrire ces lignes, la sortie de la PS5 Pro n'a pas été officialisée malgré les rumeurs très insistantes. Pourtant, selon différentes sources, la console n'est pas qu'une hallucination de quelques personnes sur la Toile et certains développeurs n'auraient pas été discrets à son sujet lors de la Gamescom 2024. Si l'on en croit le site italien multiplayer, un studio a revu ses plans en raison de l'arrivée prochaine de la machine. « Un développeur, dont je ne citerai pas le nom, a confirmé par inadvertance l'arrivée de la PS5 Pro. Ils m'ont dit qu'ils voulaient sortir leur jeu avant la fin de l'année, mais qu'ils ont décidé de ralentir le développement en conséquence » a déclaré le journaliste Lorenzo Fazio en live sur Twitch. À prendre avec les pincettes de rigueur, mais vraisemblablement, d'autres ont eu le même son de cloche.

Nos confrères de Wccfetch indique avoir vécu une expérience similaire à la Gamescom 2024. « Je peux confirmer avoir entendu quelque chose de similaire lors de l'un de mes rendez-vous à la Gamescom 2024. Un développeur, que je ne nommerai pas, a déclaré ouvertement avoir reçu les caractéristiques de la PS5 Pro ».

D'après les dires du site, il s'agit d'un studio de petite envergure, et non d'une très grosse société, d'où peut-être la confidence. Si l'on se fie aux déclarations du développeurs anonyme, la puissance de la PS5 Pro pourrait tout changer pour certains jeux. Et plus particulièrement ceux sous Unreal Engine 5, comme Black Myth Wukong, qui pourrait « tourner beaucoup mieux ». Ce serait un comble d'avoir besoin d'une nouvelle console pour corriger des soucis d'optimisation, mais ce sont les propos rapportés par Wccftech. Parmi les rumeurs, il est dit que la puissance supplémentaire de la PS5 Pro pourrait servir à améliorer considérablement toute la partie ray-tracing des jeux.

Crédits : mockup par Yanko Design.

Source : Multiplayer, Wccftech.