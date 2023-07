Cette fois, l'insider Tom Henderson semble s'être fait coiffer au poteau sur la PS5 Pro. Un autre média a leaké des détails très importants sur la console qui n'a pas encore été officialisée. Un futur produit incontournable ou dispensable ? Premiers éléments de réponses avec cette fuite.

La sortie et les caractéristiques de la PS5 Pro ont leaké

La PS5 Pro existe t-elle vraiment ? Étant donné le sérieux de Tom Henderson, on peut y croire, tout en restant prudent. On est pas à l'abri d'une annulation. D'après les bruits de couloir, c'est ce qui s'est passé pour la Switch Pro qui s'est transformée en Nintendo Switch 2 tout court. Big N aurait tué dans l'œuf son projet de machine un peu plus évoluée que l'actuelle. Mais bref, on va partir du principe qu'elle sortira bel et bien, puisqu'à l'heure actuelle, elle est encore en développement.

Cette nouvelle PS5 Pro aurait pour nom de code « Project Trinity » selon les sources de Key to gaming. Une appellation qui rappelle le « Project Neo » alias la PS4 Pro, et « Project Morpheus » aka le PSVR. Sony Interactive Entertainment semble toujours aussi à fond sur la saga Matrix. D'après les informations glanées, le constructeur a lancé la conception au début de l'année 2022. Cependant, elle n'aurait pas encore quitté les locaux de la firme nippone, puisque la plupart des studios recevraient leur kits de développement d'ici novembre 2023. Mais des démonstrations de la PS5 Pro auraient tout de même commencé.

En termes de puissance, la mémoire de la PlayStation 5 Pro aurait une vitesse de 18 000 mts (méga-transferts par seconde), contre 14 000 mts pour la PS5 de base. Il est fait aussi état de 30 WGP (Work Group Processors). Des processeurs sur lesquels la machine se repose pour les calculs et le traitement graphique. Bon, ça parlera aux technophiles, mais pour les autres, il y a des infos plus faciles à comprendre. Avec ces avancées, Sony entend se servir de la PS5 Pro pour améliorer les fps, le taux d'images par seconde des jeux, et surtout faire en sorte qu'ils se maintiennent davantage pour éviter les chutes de framerate en 4K.

Ensuite, il y aurait un « rendu accéléré » du ray-tracing. Une information déjà donnée par Tom Henderson précédemment. Enfin, la PS5 Pro serait dotée d'un « mode Performance 8K ». Alors on va tempérer les choses, ne vous attendez pas à avoir des exclus qui cassent la rétine, comme Marvel's Spider-Man 2, en 8K. Et si c'est le cas, ça ne sera pas du natif etc. Pour des jeux indés toutefois, ça passerait. Mais quel intérêt ? Il y a également des chances que le focus 8K soit pour la vidéo car le groupe Sony a toujours un pied là-dedans.

Concept de PlayStation 5 (crédits : Let's Go Digital).

La PS Project Q (PlayStation 5 Portable) victime également d'un leak

Pour ce qui est de la date de sortie de la PS5 Pro, Key to gaming avance qu'elle serait disponible au cours du mois de novembre 2024. La PS5 Slim pourrait quant à elle débarquer dès septembre 2023, au prix de 399$ si l'on s'en tient aux propos de Microsoft. Le géant américain a en effet divulgué ce tarif lors de l'audition pour le rachat d'Activision Blizzard. Ca nous fait donc deux nouvelles consoles... et ce n'est pas terminé !

La PlayStation Project Q, la « PS5 Portable », a été victime d'un leak monumental qui ne doit pas faire plaisir au constructeur japonais. Une personne a eu la console entre les mains et a posté une vidéo sur Twitter. Cette fuite révèle que la PS Project Q tournerait sous Android, et qu'elle serait équipée d'une puce Qualcomm.

Elle pourrait lancer les jeux en 1080p à 60fps, mais attention, uniquement en Remote Play pour streamer vos titres. Cette technologie implique plusieurs choses. Déjà, il vous faut une PS5 à la maison. Après, il faut obligatoirement une connexion robuste de type fibre. Si vous remplissez ces deux conditions, c'est bon signe. Vous pourrez alors prendre votre PS5 Portable pour jouer dans n'importe quelle pièce de votre logement en vous connectant en Wifi. Mais le plus important, c'est que vous pourrez aussi l'utiliser depuis l'extérieur. D'où la nécessité absolue de ne pas avoir une connexion ADSL, car trop peu puissante pour envoyer les données, un jeu, sur l'écran .

La PlayStation Project Q pourrait coûter 300 dollars, et le leak fait peur à certains. « C’est juste une tablette Android avec une manette attachée sur les côtés » déclaré un internaute. « C’est tellement moche que j’ai du mal à imaginer Sony la sortir en l’état » commente un autre.