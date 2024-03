La PS5 Pro se dévoile encore un peu plus avec de nouveaux détails et tout semble se confirmer : elle serait bien supérieur à la PS5 Standard, et de loin.

La prochaine console de Sony fait énormément parler d'elle ces derniers temps. Il y a tout juste quelques jours, c'est une nouvelle pluie d'informations concernant la PS5 Pro qui s'est abattue sur la Toile. Tout a commencé avec un vidéaste qui a révélé de nouveaux détails au sujet de la machine en affirmant qu'elle serait bien plus puissante que la PS5 standard. Il en a profité pour appuyer ses dires en nous donnant des éléments techniques.

« Tout est vrai » , les rumeurs se confirment

On a bien évidemment pris toutes ses infos avec des pincettes, mais quelques heures plus tard, Tom Henderson, souvent (pour ne pas dire toujours) bien informé, est venu confirmer tout ça. Selon lui, tout est vrai et la machine arriverait d'ici quelques mois. Et alors que l'on pensait savoir tout ce qu'il était possible d'apprendre pour le moment, Henderson est revenu un peu plus tard ce week-end, avec de nouvelles informations détaillées.

Henderson s'attaque cette fois aux spécifications techniques de la machine et la compare directement avec la PS5 standard. Il affirme que ses sources lui ont bien confirmé chacun de ses éléments et réitère : la console arrivera d'ici quelques mois.

Depuis le début des rumeurs, on sait que la PS5 Pro sera plus puissante que la console actuellement disponible. Ce ne serait d'ailleurs pas tant en termes de puissance brute, mais plutôt une histoire de performances globales et de capacité de calcul. La machine serait grossièrement capable d'encaisser davantage, d'améliorer les graphismes via l'IA et une technologie maison et donc, d'afficher un framerate plus important. Et si l'on en croit les détails techniques qu'Henderson nous dévoile aujourd'hui, la PS5 PRo serait bel et bien très puissante.

De nouveaux détails sur la PS5 Pro

Les nouvelles informations de l'insider confirment donc que le processeur de la PS5 Pro serait similaire à celui de la PS5 standard, à un gros détail près. La PS5 Pro serait en effet capable d'outrepasser la limite de fréquence de son processeur lui permettant d'aller jusqu'à 3,85 GHz, là où elle est actuellement bloquée à 3,50 GHz. Ce n'est pas une grosse évolution, mais c'est tout de même une amélioration qui permettra de gagner un peu en puissance.

À côté de cela, Henderson confirme également que la mémoire système sera nettement améliorée. De précédentes rumeurs nous annonçaient une bande passante améliorée, sans nous donner de détails, et une capacité de calcul de 18 GT/s (nombre d'unités de transfert par seconde) contre 14 GT/s sur la PS5 Standard. C'est donc bel et bien validé par l'insider qui ajoute que la bande passante de la PS5 Pro sera désormais de 576 Gb/s contre 448 Gb/s avec la machine standard. Enfin, la partie GPU (le processeur graphique) devrait allouer davantage de puissance aux shaders (c'est ce qui permet d'avoir un beau rendu entre autres). En termes barbares, cela signifie que la PS5 Pro aura 30 WGP dédiés aux shaders (BVH8) contre 18 WGP alloués aux shaders (BVH4) sur la console actuelle.

Toutes les spécifications techniques de la PS5 Pro connues à ce jour

La PS5 Pro devrait donc bien être capable d'encaisser davantage, même si l'on restera assez dubitatif sur cette histoire de haute fréquence pour le processeur. Ces nouveaux détails viennent s'empiler sur tout ce que l'on sait déjà et petit à petit les spécifications de la console se dessinent. Vue d'ici, la PS5 Pro serait donc un vrai monstre de puissance, un bon cran au dessus de nos consoles actuelles. On attendra bien entendu confirmation de tout ça par Sony, mais ça sent plutôt bon. On rappelle également que, d'après les rumeurs, la PS5 Pro devrait arriver dès la fin de l'année.