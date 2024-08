Tout s'accélère pour la PlayStation 5 Pro ! On apprenait une fois de plus ce matin que la console n'était pas qu'un mythe, et qu'elle serait révélée très prochainement. Ce qui n'est pas la plus grosse surprise de l'année étant donné que les rumeurs confirme une sortie en 2024. Quelques heures plus tard, on a le droit aux premiers vrais leaks pour la console surpuissante et en image. Voici à quoi devrait ressembler cette PS5 Pro.

Une première image et un nom pour la PS5 Pro

Le leaker billbil_kun récidive quelques heures à peine après son teasing sur l'annonce de la PS5 Pro. Et pour le coup, ce n'était vraiment pas innocent. En effet, l'internaute vient de partager sur Dealabs des détails sur cette nouvelle version de la console. Dans un premier temps, il revient sur le nom définitif de la machine. Et visiblement, il n'y aura aucune surprise par rapport à la PS4 Pro. « Pas de surprise à avoir ici, car nous avons maintenant la certitude que la console s’appellera bien PS5 Pro ». Alors ce sera peut-être PlayStation 5 Pro, mais en tout cas, Sony semble se tenir au terme de « Pro ». Cela permet de bien faire la distinction entre les consoles, et de marquer la différence de puissance.

Ensuite, il nous offre en quelque sorte un premier aperçu de cette PS5 Pro. « Nous avons pu nous procurer un visuel de la face avant du carton d’emballage final de la nouvelle console. Ceci nous a permis d’avoir une idée sur le design final de la PS5 Pro qui n’a jamais fuité auparavant ». S'il n'a pas souhaité mettre en ligne l'image réelle pour des soucis de légalité, le croquis plus bas donne une idée du résultat final. Et ce n'est pas différent de la PlayStation 5 « Slim ». La seule différence réellement notable se situe au niveau de la séparation au milieu puisqu'il y a désormais plusieurs traits.

Y'aura t-il plusieurs éditions avec et sans lecteur blu-ray 4K UHD ? C'est l'inconnu, mais billbil_kun affirme que le croquis est basé sur une PS5 Pro sans lecteur optique. Il suggère néanmoins que Sony pourrait faire le choix d'une pièce à part à brancher, comme avec la PlayStation 5 Slim. En revanche, il est sûr qu'une DualSense classique (en version blanche), et non le modèle Edge, sera dans chaque pack. Pour ce qui est de l'annonce, le leaker reste sur ce qu'on a déjà entendu, soit une révélation d'ici la première quinzaine de septembre. Avant la conférence TGS d'un jeu PlayStation très attendu, Death Stranding 2.

Source : billbil_kun via Dealabs.