De nouveaux jeux optimisés PS5 Pro viennent d'être annoncés par Sony lors de son State of Play et il y en a un paquet ! On devrait en prendre plein les yeux dès la sortie de la machine.

Depuis l’annonce de la PS5 Pro, on a plus que deux choses à la bouche. La première, c’est évidemment le prix : 800 euros, difficile à avaler et qui va clairement faire mal au portefeuille. La seconde, c’est la liste des jeux qui seront optimisés à la sortie de la machine. On nous vend du rêve, une console surpuissante capable de booster nativement des milliers de jeux, etc. C’est bien beau, mais qu’en est-il des vraies grosses améliorations ? Des jeux patchés qui deviendront l’argument premier lors du passage à la caisse ?

La liste des jeux optimisés PS5 Pro s'agrandit enfin !

Jusqu’ici, Sony avait déjà dévoilé une liste de jeux optimisés PS5 Pro dès la sortie. Il y en avait à peine plus d’une dizaine lors de l’annonce de la console. À la volée, on peut citer Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man 2 ou encore The Last of Us 2. Mais ça, c’était avant le State of Play de ce soir, puisque de nouveaux jeux viennent gonfler la liste. Pour rappel, il devrait y avoir plus d’une quarantaine de jeux optimisés au lancement de la PS5 Pro. Pour le moment, voici les nouveaux annoncés par Sony.

On notera par exemple Stellar Blade, le beat'em all fou furieux de Shift Up, déjà très beau, qui profitera ici de la puissance de la PS5 Pro pour mettre la barre encore plus haute. Même chose pour Resident Evil 4 Remake, déjà très beau, qui va lui aussi profiter des améliorations techniques de la machine pour améliorer ses graphismes et ses performances. Rise of The Ronin a confirmé lui aussi qu’il aurait le droit à un patch PS5 Pro. Le jeu de la Team Ninja avait pas mal de problèmes techniques à sa sortie, notamment en ce qui concerne sa stabilité pas toujours au poil et ses graphismes un peu en retrait. Le jeu pourrait donc prendre du poil de la bête dès le mois de novembre. On surveillera ça. Enfin, sans grande surprise, les très attendus Dragon Age Veilguard et Metal Gear Solid 3 Remake seront eux aussi optimisés pour PS5 Pro dès leur sortie. Les jeux sont déjà annoncés particulièrement jolis graphiquement, nul doute que la nouvelle console de Sony leur permettra de briller davantage. Nous verrons.

Stellar Blade

Star Wars Jedi Survivor

Rise of The Ronin

Metal Gear Solid 3 Remake

Dragon Age Veilguard

Resident Evil Village

Resident Evil 4 Remake

F1 24

Huit jeux de plus s'ajoutent donc à la liste déjà existante, ce qui nous fait pour le moment un total de 21 titres optimisés à la sortie de la PS5 Pro. Bon, on se doute que les gros hits comme Monster Hunter Wilds, qui nous a donné sa date de sortie d'ailleurs pendant l'événement, ainsi que le fraichement annoncé Ghost of Yotei (Ghost of Tsushima 2), seront eux aussi optimisés à leur sortie.