La PS5 Pro a été annoncée le 10 septembre 2024 et la réception n’a pas vraiment été à la hauteur. Le problème majeur, c’est le prix de 800 euros demandé pour une console à laquelle il manque en plus des accessoires : son socle pour la tenir droite, et un lecteur pour lire les jeux physiques. La colère gronde depuis sur les réseaux sociaux, et Sony va devoir la jouer fine pour prouver que sa machine vaut le coup.

Et pour ça, tous les arguments sont là sur le papier. La PS5 Pro est plus puissante, plus rapide, et profite de technologies avancées comme le Game Boost, qui améliorera nativement près de 8500 jeux à sa sortie, le PSSR (amélioration graphique par l’IA) qui va changer la donne, ou encore un meilleur Ray Tracing. D’après les premières analyses et prises en main que certains spécialistes ont pu faire, les améliorations sont nettes. On nous parle d’un « monstre de puissance » chez CNET, ou encore d’améliorations graphiques sur FF7 Rebirth, qui font que c’est « le jour et la nuit » entre la version PS5 standard et la PS5 Pro, d'après Digitale Foundry.

Tous les jeux optimisés PS5 Pro annoncés

Des jeux complètement optimisés, il y en aura un camion à la sortie, près de 40 ou 50 nous annonce-t-on. Mais pour le moment, on n’a qu’une liste limitée de jeux PS5 Pro. On sait que de grosses exclusivités comme The Last of Us 2, Marvel's Spider-Man 2 ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart auront droit à de vraies améliorations via un patch PS5 Pro. D'autres jeux suivront, mais tous ne se sont pas encore présentés. Quelques hits comme Alan Wake 2, annoncé comme monstrueux par Remedy, ou Hogwarts Legacy et Dragon's Dogma 2 se sont déjà annoncés, d'autres ont été entrevus et sont pressentis.

Quelques jeux optimisé sur PS5 Pro dès la sortie © Gameblog

Voici la liste complète des jeux optimisés PlayStation 5 Pro connus à ce jour (14/09/24).