La PS5 Pro est assurément au centre des discussions et des spéculations. Si l'incertitude domine quant à ses spécifications exactes, certains leaks nous offrent néanmoins quelques indices croustillants.

La PS5 Pro, dont l'annonce officielle est toujours attendue, semble promettre des avancées remarquables en termes de performances, en particulier du côté graphique. Toutefois, certains murmures évoquent que le cœur de cette console ne profiterait pas des architectures les plus récentes. Bien sûr, il convient de prendre ces rumeurs avec prudence, comme c'est toujours le cas. Mais voyons ce que nous pouvons en déduire.

La PS5 Pro et les nouvelles rumeurs techniques

Récemment, le leaker RedGamingTech a divulgué des informations sur les spécifications techniques présumées de la console PS5 Pro. Selon leurs sources, elle serait dotée :

D'un processeur Zen 2 à huit cœurs opérant autour de 4 GHz, d'un GPU RDNA 3 sur mesure comprenant 60 unités de calcul, oscillant entre 2500 et 2800 MHz

16 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 18 000 MT/s

Des améliorations majeures des performances du moteur Tempest et l'intégration de deux moteurs de shader seraient également au programme.

Il est toutefois important de noter que ces caractéristiques, notamment les fréquences, ne sont pas encore arrêtées. Sony est vraisemblablement en train d'évaluer diverses versions de la console, si l'on en croit ces rumeurs. Il convient aussi de prendre tout ceci avec des pincettes. Si le leaker est connu, ça ne veut pas dire que la fiabilité de l'info est totale.

Qu'est-ce que cela implique concrètement ? Le processeur, aussi dénommé CPU (Central Processing Unit), agit comme le cerveau de la console. Il est chargé de gérer les instructions et de réaliser les opérations. Concernant la PlayStation 5 Pro, les bruits de couloir évoquent un CPU de type Zen 2 doté de huit cœurs. En pratique, cela signifierait que la console est capable de gérer de nombreuses informations en parallèle grâce à ces 8 "unités de traitement". La particularité du Zen 2 est qu'il est issu d'une technologie développée par AMD.

L'élément à retenir ici est que cette architecture n'est pas la plus récente, car elle remonte à 2019. À ce jour, les processeurs les plus avancés d'AMD utilisent l'architecture Zen 4. Ainsi, cette future console de Sony présenterait un décalage technologique de deux générations pour son CPU. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement une baisse de performance. Ce choix pourrait être dicté par des raisons économiques, car intégrer un processeur Gen 4 pourrait sensiblement augmenter le coût de la console. Le leaker connu Kepler confirme l'information sur le CPU.

Une meilleure puissance brute pour la PS5 Pro ?

Quant à l'unité graphique, plus connue sous le nom de GPU (Graphics Processing Unit), elle détermine la qualité visuelle des jeux. Dans le monde des PC, c'est ce qu'on appelle couramment la "carte graphique". Celle-ci est essentielle pour offrir des rendus graphiques riches et fluides. Les rumeurs suggèrent donc que la PS5 Pro serait équipée d'un GPU AMD RDNA 3 personnalisé avec 60 unités de calcul. Le tout avec une fréquence entre 2500 et 2800 MHz.

Plus ces valeurs sont élevées, plus le GPU est apte à produire des rendus graphiques sophistiqués. Le RDNA, tout comme le Zen pour le CPU, désigne l'architecture utilisée par AMD mais pour ses GPU. La PS5 Pro serait ainsi à la pointe en matière d'architecture graphique, puisque le RDNA 4 n'est pas attendu avant 2024. C'est là que réside la principale amélioration de cette version Pro, car la PS5 actuelle repose sur le RDNA 2. De plus, la Pro bénéficierait d'une capacité d'unités de calcul quasiment doublée (36 pour la PS5 standard contre potentiellement 60 pour la Pro), offrant un bond notable en termes de performances graphiques.

Des détails qui ont une importance

Enfin, la mémoire, souvent désignée par le terme RAM, est fondamentale pour la performance d'une console. Elle sert à conserver les données de manière temporaire pour une récupération instantanée. Selon certaines rumeurs, la PS5 Pro disposerait d'une mémoire de 16 GB GDDR6 avec une vitesse de 18000MT/s. Si ces caractéristiques se confirment, elles offriraient une expérience de jeu d'une fluidité et d'une rapidité plus importante. Il est à noter que la bande passante serait supérieure à celle de la PS5 originale, se traduisant par des temps de réponse et de chargement améliorés.

Par ailleurs, des avancées relatives au "Tempest Engine" ainsi que l'introduction de deux moteurs de shaders ont été évoquées. Bien que ces termes puissent sembler techniques, ils ont une importance primordiale pour l'immersion dans le jeu, optimisant les rendus visuels et sonores. Le Tempest Engine est dédié à l'aspect sonore, promettant potentiellement un rendu audio nettement plus riche (comme l'audio 3D). Quant aux moteurs shaders, ils constituent une partie intégrante du GPU, se chargeant des effets visuels. Ils pourraient ainsi renforcer la diversité et la qualité des rendus graphiques. Pour illustrer, cela pourrait se traduire par une meilleure gestion du ray tracing, une technologie qui améliore la représentation de la lumière dans les jeux.