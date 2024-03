Comme nous pouvions vous l'apprendre hier ici même sur Gameblog, la PS5 Pro a été victime d'un très gros leak. Si c'est une bonne nouvelle pour les joueurs qui peuvent avoir une idée précise de ce qui les attend une fois la console disponible, ce n'est pas forcément avantageux en termes de marketing. Ou du moins cela commence à tracasser PlayStation. On se doute que préparer pendant des années un plan en avance et le voir « gâché » au dernier moment par un leak peut être dérangeant. Sauf que ce tracas lance aussi un signal...

La PS5 Pro tracasse Sony

En réalité, Sony est actuellement engagé dans une enquête approfondie après qu'un leak ait exposé en détail les spécifications de la PS5 Pro, qui est connue en interne sous le nom de code « Trinity ». Cette révélation pourrait entraîner des conséquences significatives en matière de sécurité pour les développeurs tiers à l'avenir. Paradoxalement, cette enquête est presque une confirmation que les fuites sont bel et bien authentiques. Car si tout était faux, Sony n'aurait probablement pas réagi avec autant de sérieux.

L'initiation d'une enquête interne par Sony est révélatrice à plusieurs égards. Cela indique que les informations divulguées sont suffisamment précises et critiques pour justifier une telle réponse. Si les spécifications leakées étaient entièrement incorrectes ou insignifiantes, Sony pourrait choisir de ne pas y répondre publiquement ou de simplement les démentir sans lancer une enquête interne approfondie. Bref, une belle confirmation que la PS5 Pro existe.

Selon Tom Henderson d'Insider Gaming, une source fiable a confirmé l'authenticité des documents qui ont été divulgués par le YouTuber Moore's Law is Dead. Il est encore incertain quelles seront les répercussions exactes de cet incident, mais il est envisageable que Sony réduise le cercle des développeurs tiers ayant accès à de nouvelles technologies. Ce qui pourrait vouloir dire, le retard de certains jeux.

Des avis qui divergent

Comme on pouvait vous l'expliquer, la rumeur veut que la PS5 Pro soit jusqu'à trois fois plus rapide que la PS5 actuelle, visant un lancement pour la fin d'année 2024. Le processeur de la PS5 Pro serait similaire à celui de la PS5 standard, mais avec la capacité d'atteindre une fréquence plus élevée, passant de 3,50 GHz à 3,85 GHz. De plus, la mémoire système serait nettement améliorée, avec une bande passante de 576 Gb/s contre 448 Gb/s sur la PS5 standard, et une allocation de puissance GPU accrue pour les shaders, passant de 18 à 30 WGP.

Des utilisateurs de la communauté en ligne ont exprimé diverses opinions sur ce leak. Certains se réjouissent de la confirmation que la PS5 Pro est en cours de développement, tandis que d'autres critiquent les conséquences potentielles de cette fuite, telles que la restriction de l'accès des développeurs tiers aux nouvelles technologies, ce qui pourrait, selon eux, affecter négativement les joueurs en rallongeant les délais d'optimisation des jeux.

Les spécifications divulguées ont également suscité des discussions sur la performance attendue de la PS5 Pro, avec des avis partagés sur les améliorations apportées par rapport à la PS5 actuelle. Tandis que certains critiques pointent du doigt les limitations potentielles, comme le maintien du même CPU, d'autres se concentrent sur les possibilités d'amélioration des performances graphiques et du framerate.