Récemment, un leak important nous a permis d'obtenir des informations sur les spécificités de la console PS5 Pro et, pour enfoncer le clou une bonne fois pour toutes, une autre source vient maintenant confirmer et signer. Une occasion de mieux comprendre ce que nous réserve la prochaine mise à niveau de la console de Sony.

En début de semaine, nous avons pu rapporter ici même sur Gameblog un leak important concernant la PS5 Pro, offrant aux joueurs un aperçu détaillé de ce à quoi s'attendre avec la nouvelle console. Peu après, nous avons appris que Sony avait lancé une enquête pour identifier la source de cette fuite, mettant en évidence le sérieux avec lequel l'entreprise prend cet incident. Cette évolution suggère que les informations divulguées sont vraisemblablement exactes et confirme l'existence de la console. Pour en rajouter une couche, cette fois c'est Digital Foundry, pour Eurogamer, qui semble confirmer les informations, en y ajoutant une analyse approfondie.

La PS5 Pro est une console très puissante, quoi de neuf pour vos jeux ?

DigitalFoundry confirme et approuve. La PS5 Pro s'annonce visiblement comme une avancée significative dans le monde des consoles, proposant un GPU plus grand et plus rapide, ainsi qu'une amélioration de la prise en charge du ray tracing et de l'upscaling par IA. Concrètement, comment cela va se matérialiser dans vos jeux ? Eh bien, les changements sont plutôt nombreux ! On peut résumer les améliorations en 7 points :

Amélioration des performances graphiques et de la résolution d'image : avec un GPU plus puissant (60 unités de calcul contre 36 pour la PS5 standard) et une augmentation substantielle des performances (33,5 TFLOPs contre 10,23 TFLOPs), la PS5 Pro devrait offrir une meilleure qualité d'image et supporter des résolutions plus élevées plus facilement. Cela signifie que les jeux auront un meilleur rendu, avec des images plus nettes et des détails plus fins.

: avec un GPU plus puissant (60 unités de calcul contre 36 pour la PS5 standard) et une augmentation substantielle des performances (33,5 TFLOPs contre 10,23 TFLOPs), la PS5 Pro devrait offrir une meilleure qualité d'image et supporter des résolutions plus élevées plus facilement. Cela signifie que les jeux auront un meilleur rendu, avec des images plus nettes et des détails plus fins. Ray tracing amélioré : les capacités de ray tracing, ou le rendu de la lumière et des ombres de manière plus réaliste, seraient nettement améliorées, pouvant être jusqu'à quatre fois plus rapides que sur la PS5 standard. Cela permettrait d'intégrer des effets visuels plus sophistiqués et réalistes dans les jeux, améliorant ainsi l'immersion. Cela nous rapprocherait de ce qu'il est possible de voir actuellement sur PC (notamment grâce au RTX de chez Nvidia).

: les capacités de ray tracing, ou le rendu de la lumière et des ombres de manière plus réaliste, seraient nettement améliorées, pouvant être jusqu'à quatre fois plus rapides que sur la PS5 standard. Cela permettrait d'intégrer des effets visuels plus sophistiqués et réalistes dans les jeux, améliorant ainsi l'immersion. Cela nous rapprocherait de ce qu'il est possible de voir actuellement sur PC (notamment grâce au RTX de chez Nvidia). Upscaling IA et PSSR : la technologie d'upscaling basée sur l'IA (similaire au Nvidia DLSS) permettrait de transformer les images de basse résolution en haute résolution sans la perte de qualité habituellement associée à cette conversion. Cela signifierait que les jeux pourraient tourner à une résolution interne plus basse pour une meilleure performance tout en étant affichés à une résolution plus élevée, donnant l'impression d'une qualité d'image supérieure. La PS5 Pro pourrait upscaler plus rapidement et aisément les jeux du 1080 vers la 4K, et même vers la 8K.

Plus de mémoire, de stabilité et un meilleur son !

Une meilleure image n'est pas le seul angle d'attaque de la PS5 Pro, et la nouvelle console s'attaque également à d'autres points très importants pour les joueurs :

Améliorations audio : avec un moteur audio plus rapide de 35%, les développeurs pourraient créer des environnements sonores plus riches et plus immersifs, améliorant l'expérience de jeu globale.

: avec un moteur audio plus rapide de 35%, les développeurs pourraient créer des environnements sonores plus riches et plus immersifs, améliorant l'expérience de jeu globale. Plus de mémoire disponible pour les jeux : les développeurs auraient accès à 1,2 Go de RAM supplémentaire pour leurs jeux, ce qui leur permettrait de charger plus de contenus de haute qualité simultanément et de réduire les temps de chargement. Un très bon point pour ne pas ruiner l'immersion. On sait à quel point c'est important pour les joueurs.

: les développeurs auraient accès à 1,2 Go de RAM supplémentaire pour leurs jeux, ce qui leur permettrait de charger plus de contenus de haute qualité simultanément et de réduire les temps de chargement. Un très bon point pour ne pas ruiner l'immersion. On sait à quel point c'est important pour les joueurs. Stabilité et performances améliorées : bien que la PS5 Pro ne transformerait pas les jeux limités par le CPU de 30 fps à 60 fps, elle offrirait une plus grande stabilité dans les jeux déjà existants, en particulier ceux qui ne parviennent pas à maintenir un taux de 30 fps en raison des contraintes du CPU.

: bien que la PS5 Pro ne transformerait pas les jeux limités par le CPU de 30 fps à 60 fps, elle offrirait une plus grande stabilité dans les jeux déjà existants, en particulier ceux qui ne parviennent pas à maintenir un taux de 30 fps en raison des contraintes du CPU. Rétrocompatibilité : la PS5 Pro devrait certainement pouvoir booster les jeux PS5, permettant aux utilisateurs de continuer à jouer à leurs jeux favoris avec les avantages des améliorations matérielles. Toutefois, les informations actuelles ne permettent pas vraiment de statuer, comme le souligne DigitalFoundry qui recommande encore d'être patient. La rétrocompatibilité devrait en revanche être au cœur de la prochaine PS6, on croise les doigts.

En résumé, la PS5 Pro serait conçue pour offrir une expérience de jeu supérieure avec de meilleures performances graphiques, une immersion sonore améliorée, et une meilleure stabilité et fluidité des jeux. Toutes ces caractéristiques visent à rapprocher l'expérience de jeu de la console de celle d'un PC de jeu haut de gamme. C'est ce que confirme DigitalFroundy dans son analyse.