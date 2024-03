Le paysage vidéoludique est une fois de plus en effervescence avec les récentes révélations concernant la future PS5 Pro. D'après les informations dévoilées par le YouTuber Moore’s Law Is Dead (comme à son habitude), cette nouvelle version de la console de Sony réserve de belles surprises pour ses utilisateurs. Entre confirmations et nouveautés, que sait-on de plus sur cette prochaine amélioration de la console de Sony ?

La PS5 Pro aurait une gravure assez fine

Au cœur des débats se trouve le processeur de la PS5 Pro, qui occupe une place prépondérante. Tout semble se confirmer à nouveau de ce côté-là, avec une base sur l'architecture Zen 2 d'AMD, mais bénéficiant d'une gravure plus fine à 4 nm. Cela promet une efficacité énergétique accrue et peut-être des performances légèrement améliorées. Ce changement est significatif, car il y a encore quelques mois, en janvier de cette année, les rumeurs parlaient plutôt d'une gravure en 5 nm.

Il s'agit d'un développement positif. Avec une gravure à 4 nm, les transistors sont plus rapprochés, ce qui permet d'accroître la densité de transistors et de réduire la consommation d'énergie pour une puissance de calcul donnée par rapport à un processus de gravure plus large comme le 5 nm. Une avancée notable est le développement par Sony d'une nouvelle technologie graphique, la PlayStation Spectral Super Resolution. Apparemment, cette innovation n'est pas simplement une variation de la FSR 4 d'AMD, mais plutôt le résultat d'une collaboration où Sony a partagé une partie de ses recherches avec AMD. Cette initiative pourrait marquer une avancée significative dans l'amélioration de la qualité visuelle des jeux sans impacter négativement les performances.

Une console plus petite, enfin ?

Quant au design de la console, les rumeurs suggèrent un modèle plus compact que la PS5 originale, tout en restant plus imposant que la version slim lancée l'année précédente. Cette réduction de taille pourrait répondre à un souhait de rendre la console plus harmonieuse dans les espaces de vie, abordant ainsi une des critiques souvent adressées à la PS5 pour son encombrement notable. Cela correspond également à une gravure plus fine.

Sur le plan économique, Moore’s Law Is Dead avance que Sony pourrait proposer la PS5 Pro à environ 500 dollars pour la version sans lecteur de disque. Ce positionnement tarifaire serait un pari audacieux de Sony pour rendre la nouvelle console accessible tout en reflétant ses avancées technologiques.

Malgré ces évolutions, le besoin d'une PS5 Pro à ce stade suscite des interrogations au sein de la communauté des développeurs de jeux. Christopher Dring, de GamesIndustry.biz, rapporte que de nombreux créateurs, présents à la Game Developers Conference, se questionnent sur la pertinence de lancer une telle mise à niveau maintenant.