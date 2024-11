Pour rappel, la fiche technique plus puissante de la PS5 Pro permet l'introduction du Game Boost pour améliorer les performances nativement sur des milliers de jeux. Contrairement à la cinquantaine de titres portant le label « Enhanced », ceux-ci ne bénéficient pas d'un patch dédié. Les experts de Digital Foundry ont donc établi un comparatif approfondi de ces gains de performance sur différents jeux populaires.

Forte d'un GPU sur le papier 45% plus puissant que celui de la console originale, d'un CPU légèrement amélioré et surtout du PSSR, la PS5 Pro remplit sur le papier sa mission : être une console permettant de marier beaux graphismes et bonnes performances. Cela s'applique non seulement aux jeux « Enhanced », mais également à tous les autres grâce au Game Boost. C'est en tout cas globalement ce que nous avons relevé dans notre test, mais avec des résultats très fluctuants, et ce que confirme l'analyse de Digital Foundry.

Sur des titres sous Unreal Engine 5 comme Black Myth Wukong, c'est notamment le jour et la nuit sur PS5 Pro par rapport à sa grande sœur, avec un framerate se maintenant généralement à 60 FPS constants. Même constat sur de d'autres jeux n'ayant pas reçu le fameux label « Enhanced » comme Metaphor ReFantazio. Ceci étant dit, les gains du Game Boost peuvent sérieusement fluctuer en fonction de nombreux facteurs. Si par exemple un jeu est à l'origine mal optimisé, ou si l'on ne dispose pas d'un écran supportant le Variable Refresh Rate, les choses peuvent être bien moins glorieuses qu'escompté. C'est ce que nous avons notamment relevé dans notre test de la console sur le définitivement récalcitrant Dragon's Dogma 2.

C'est également le cas dans le comparatif de Digital Foundry sur Elden Ring, connu pour son optimisation en dents-de-scie, notamment en raison d'un énorme monde ouvert sans presque aucun temps de chargement. Sur PS5 Pro, même en mode Performances, le titre de FromSoftware n'arrive ainsi pas à maintenir 60 FPS constants. C'est encore moins reluisant avec les modes Résolution et Ray Tracing. Ainsi, le Game Boost améliore définitivement les performances de la plupart des jeux, mais ne fait pas toujours les miracles tant vantés par Sony.

Source : Digital Foundry sur YouTube