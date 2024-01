Étant donné le succès actuel de la PS5, il est naturel que sa version évoluée, la PS5 Pro, suscite une grande curiosité et beaucoup d'attente de la part des joueurs. Après tout, la sortie d'une "nouvelle" console chez Sony est toujours un événement en soi. Cependant, il semblerait qu'il ne faille pas trop espérer une annonce prochaine, selon les dires d'un initié très sérieux et reconnu dans le milieu. Explications.

La PS5 Pro, une annonce pas pour tout de suite ?

Ainsi donc, un initié bien informé a indiqué que les fans devraient modérer leurs attentes concernant l'annonce et la date de sortie de la PS5 Pro lors du Consumer Electronics Show (CES) 2024. Oui, Sony a annoncé sa présentation annuelle au CES, ce qui a suscité des spéculations sur une éventuelle mise à niveau de la PS5 en milieu de génération. Sauf que...

Tom Henderson, qui a été le premier à révéler l'existence de la PS5 Pro, affirme que cette version améliorée de la console sortira fin 2024. À moins que Sony ne change ses plans, il s'attend à ce que l'entreprise annonce la console quelque part au troisième trimestre de 2024, ce qui est conforme à son historique d'annonces. Ni la PS5 Slim ni la PlayStation Portal — toutes deux également révélées par Henderson — n'avaient été annoncées 9 à 10 mois à l'avance. Question de logique donc. Étant donné que la présentation de Sony au CES 2024 aura lieu le 8 janvier, il est très peu probable que nous ayons même un indice sur la PS5 Pro, et encore moins des informations sur ses spécifications ou sa date de sortie.

Bien que Henderson ait un bon palmarès en matière de prédictions, nous conseillons de prendre toutes les rumeurs et informations avec prudence. Cela dit, il semble que la PS5 Pro soit quasiment confirmée, Henderson allant jusqu'à déclarer que les spécifications de la console pourraient bientôt fuiter puisque les kits de développement sont en route vers les développeurs tiers. Il va falloir être patient.

Une console surpuissante, mais il va falloir être patient

Au niveau des rumeurs de puissance, la PS5 Pro utiliserait un processeur APU personnalisé de génération Zen 2, semblable à celui de la PS5 actuelle, mais avec une légère optimisation. Ce processeur pourrait atteindre une fréquence maximale de 4 GHz, contre 3,5 GHz pour la version standard, et bénéficierait d'une gravure plus fine de 5 nm au lieu de 7 nm, ce qui pourrait signifier une taille réduite, une consommation moindre et une rapidité accrue.

Du côté graphique, la PS5 Pro pourrait marquer une amélioration significative, avec le doublement des unités de calcul du GPU, passant de 36 (pour la PS5 standard) à 60 unités, et une fréquence de 2500-2800 MHz contre 2,23 MHz variables sur la version standard. Cette augmentation de puissance serait accompagnée d'une amélioration notable de la mémoire, avec un débit de données qui pourrait atteindre 18000 MT/s contre 14000 MT/s actuellement, tout en conservant la mémoire de 16Go GDDR 6 de la console originale.

Bien que l'ensemble des spécifications ne soit pas encore complètement dévoilé, des analyses préliminaires par des insiders comme RedGamingTech laissent entendre que la puissance de la PS5 Pro pourrait approcher les 21 Teraflops, soit potentiellement le double de la PS5 actuelle.