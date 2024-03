La PS5 Pro a encore des choses à dire, beaucoup de choses ! Alors que l'on apprenait il y a quelques heures de nouveaux détails concernant les spécifications techniques de la machine, l'insider Tom Henderson revient une fois encore avec de nouveaux éléments sous le coude. Cette fois, on va parler de ce que tout le monde attend : le rendu visuel et le fameux framerate !

La PS5 Pro promet du très lourd, la 4K et la 8k à portée de pad !

Alors que la PS5 standard se vantait déjà de pouvoir afficher de la 8K et nous promettait de la 4K à 60 fps, la réalité nous aura appris que ce n'est globalement pas le cas. Oui, il existe bien quelques jeux capables d'afficher de telles performances, mais en moyenne, la 4K c'est soit à 30 fps (en toussant bien souvent) soit en upscale, et la 8K, c'est un argument marketing plus qu'autre chose, ou alors quelques jeux indépendants y arrivent. Avec sa PS5 Pro, Sony prévoirait en revanche de tout bousculer. Les dernières rumeurs nous affirment que la console serait surpuissante, la 4K 60 fps serait cette fois une norme et on nous parlait déjà de 8K.

Le très informé Henderson réaffirme ceci en ajoutant également que la technologie embarquée par la machine viserait encore plus loin. Selon les informations détenues par l'insider, le PSSR (une techno d'upscaling maison similaire au DLSS de Nvidia) pourrait carrément afficher de la 4K à 120 fps, et de la 8K à 60 fps. Oui, c'est beau sur le papier, très beau même. Toutefois, rien ne dit que ça arrivera bel et bien avec la PS5 Pro même si elle s'appuiera bien sur le fameux PSSR pour atteindre des résolutions autrefois impossibles à tenir. Pour l'heure, ce serait surtout la prochaine génération de consoles qui en profiterait et donc, la PS6.

Mais la PS5 Pro en a dans le ventre et a ses propres objectifs en interne. Toujours d'après ses infos, Henderson nous affirme que l'objectif principal de la PS5 Pro est de pouvoir offrir des jeux jouables en 4K à 60 fps sans avoir à se poser de questions, mais aussi d'aller chercher de la 8K à 30 fps. On serait donc sur un entre-deux en attendant la prochaine génération de consoles, mais aussi la démocratisation des écrans 8K qui ne courent pas encore les rues, contrairement à la 4K, presque devenue une norme.

Pour imager ces données, Henderson a partagé deux exemples qui lui ont été donnés, concernant deux jeux dont l'identité n'est pas connue.

Jeu 1 : objectif - mode Qualité en 1800p avec mode Performance à 60fps

PS5 Standard : Mode Performance en 1080p à 60fps / Mode Qualité en 1800p à 30 fps

PS5 Pro : 1440p à 60 fps (PSSR activé)

Jeu 2 : Objectif - Ray Tracing activé