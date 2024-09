Avec cette génération de consoles, Microsoft et Sony promettaient monts et merveilles, avec notamment des jeux pouvant tourner à 60 (voire 120) fps constants en 4K. La réalité s'est cependant montrée bien plus contrastée. Malheureusement, même avec son ticket d'entrée 100% numérique particulièrement salé de 800 euros, la PS5 Pro ne serait pas non plus capable de tenir cette promesse à tous les coups...

Des PS5 Pro-messes délicates à tenir

En avril dernier, nous apprenions que Sony mettait en place un label « Enhanced » pour indiquer quels jeux seraient pleinement compatibles avec la PS5 Pro. Pour mériter cette étiquette, il faut que les studios répondent à au moins deux critères sur trois : upscaling jusqu'en 4K voire 8K, 60 fps constants et ajout ou amélioration du ray tracing. Il y a deux jours, Sony semait un peu la confusion avec la présentation technique officielle de la PS5 Pro, en indiquant que sa console plaquée or permettrait de marier Performance et Fidélité. Or, cela ne sera a priori pas possible sur absolument tous les jeux.

Pour rappel, la PS5 Pro a principalement pour elle un GPU plus puissant, épaulé par le PSSR, une technologie exclusive à la console similaire au DLSS de NVIDIA. Mais le CPU n'a quasiment pas changé par rapport à la console de base. Cela provoque donc ce que l'on appelle un effet de « bottleneck ». Digital Foundry l'a expliqué notamment par rapport à GTA 6, sur lequel il serait « extrêmement difficile » de maintenir les 60 fps constants, les jeux de Rockstar Games étant particulièrement dépendants du CPU.

Ainsi, pour mériter le label PS5 Pro Enhanced, certains studios pourraient plutôt favoriser un upscale de résolution et une amélioration du ray tracing, aux dépends des 60 fps constants. Car, malgré une fiche technique plus robuste, la nouvelle console de Sony pourrait ne pas leur permettre d'améliorer les performances sur leur jeu en raison des limitations du CPU. Ce qui risque de lui faire perdre beaucoup de points, Sony ayant bien expliqué lors de sa présentation que 75% des joueurs privilégient sur la PS5 d'origine le mode Performance par rapport au mode Fidélité. Rendez-vous plutôt à la prochaine génération avec notamment la PS6 pour enfin avoir 60 fps constants tant promis, moyennant un rein ?

