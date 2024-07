L'événement en question est le ChinaJoy 2024, un salon se tenant au Centre d'Exposition International de Shanghai, du 26 au 29 juillet. De ce fait, Sony présentera beaucoup d'exclus PS5 chinoises à venir, mais pas seulement. Les plus déterminés pourront par ailleurs essayer la plupart des jeux sur place. Voici ce que le géant japonais entend nous présenter dans une dizaine de jours.

Le plein d'exclus PS5 présentées bientôt à Shanghai

Après un State of Play soufflant le chaud et le froid pour les joueurs PS5, Sony gardait encore quelques exclus sous le coude pour le ChinaJoy 2024 à venir. La firme nippone a partagé un programme chargée pour les quatre jours que durant l'événement à Shanghai. Celui-ci pourra être visionnable sur Bilibili. Pour les personnes présentes, l'ensemble des jeux annoncés seront jouables sur place.

En tête d'affiche, Sony a naturellement mis en avant les titres issus du PlayStation China Hero Project. Parmi ceux-ci, nous avons notamment Awaken: Astral Blade, Convallaria ou encore Daba: Land of Water Scar. D'autres licences bien établies seront également de la partie, comme ASTRO BOT, Helldivers 2 ou encore Horizon Forbidden West. Gageons que ceux-ci sont surtout là pour tenter le public chinois à faire l'acquisition d'une PS5, si tel n'est pas déjà le cas. Enfin, de nombreux jeux third party ont également été annoncés. On retiendra surtout dans ce registre Phantom Blade Zero, qui fait de l'œil aux fans de Sekiro, ainsi que Strinova.

Liste complète des jeux annoncés par Sony au ChinaJoy 2024

PlayStation China Hero Project

AI-LIMIT (CE-Asia / SenseGames)

AWAKEN: Astral Blade (ESDigital Games / Dark Pigeon Games)

Convallaria (Sony Interactive Entertainment / Loong Force)

Daba: Land of Water Scar (Dark Star)

EVOTINCTION (Astrolabe Games / Spikewave Games)

EXILEDGE (Enigmatrix)

First-Party

ASTRO BOT (Team ASOBI)

Helldivers II (Arrowhead Game Studio)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Third-Party

EA Sports FC 24 (Electronic Arts)

Elden Ring (Bandai Namco Entertainment / FromSoftware)

Fatal Fury: City of the Wolves (SNK)

Gundam Breaker 4 (Bandai Namco Entertainment / Crafts & Meister)

Immortals Fenyx Rising (Ubisoft / Ubisoft Quebec)

Infinity Nikki (Infold Games / Papergames)

Let’s School (PM Studios / Pathea Games)

NBA 2K (2K / Visual Concepts)

Phantom Blade Zero (S-GAME)

Rusty Rabbit (NetEase Games / NITRO PLUS)

Strinova (iDreamSky)

Sword Art Online: Fractured Daydream (Bandai Namco Entertainment / Dimps Corporation)

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles (Bandai Namco Entertainment / ZOC / Monkeycraft)

Wuthering Waves (Kuro Games)