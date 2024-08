Après Grounded et Pentiment sur PS5 et Nintendo Switch, ainsi que Hi-Fi RUSH et Sea of Thieves sur la console de Sony, et l'énorme réception de cette initiative, nous savions que Xbox entend porter d'autres exclusivités chez la concurrence. Il se pourrait que la branche gaming de Microsoft ait une grosse annonce à faire en ce sens très bientôt.

Xbox sur les chapeaux de roue pour porter une grosse exclu sur PS5 ?

Au départ une simple expérimentation pour voir si porter des exclusivités Xbox first-party sur d'autres plateformes était payant, le PDG de Microsoft Satya Nadella a indiqué au vu d'excellentes résultats que la plupart d'entre eux arriveront à terme sur PS5 et/ou Nintendo Switch. De nombreuses rumeurs fraîches indiquent préparerait du lourd à ce sujet, avec une annonce très bientôt.

Les rumeurs quant à l'arrivée d'une très grosse exclu Xbox sur PS5 ont commencé avec l'insider shinobi602 sur ResetEra. Celui-ci indiquait qu'une telle annonce aurait lieu la semaine prochaine (donc très potentiellement à la Gamescom). Sans entrer dans les détails, l'insider généralement bien informé mentionnait quelque chose de « playful » dans la langue de Shakespeare. Le leaker Xbox eXtas1s en a rajouté une couche quant à cette grosse exclu mystère à venir sur PS5. Sur X.com, il a en effet partagé un GIF disant « feliz Cinco de Mayo », avec la forme du Mexique en fond. En joignant les deux indices, on pourrait ainsi tabler sur le fait que Forza Horizon 5, se déroulant au Mexique et étant développé par Playground Games, pourrait donc faire chauffer le moteur de la PlayStation 5 bientôt.

Il faudra a priori attendre la Gamescom à Cologne en Allemagne, qui débutera le 20 août avec la cérémonie d'ouverture organisée par Geoff Keighley, pour en avoir vraiment le cœur net. Xbox pourrait en tout cas préparer d'autres surprises pour les plateformes PS5/Switch. À terme, de grosses licences first-party comme Halo, Gears of War ou plus récemment Starfield et Indiana Jones et le Cercle Ancien pourraient y faire leur entrée.

Sources : ResetEra ; eXtas1s sur X.com